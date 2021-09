Microids signe un accord « historique » avec Taito pour produire deux nouveaux jeux

in

L’éditeur et développeur français de jeux vidéo Microids a signé ce qu’il appelle un accord “historique” avec Taitos pour produire deux nouveaux jeux basés sur les célèbres franchises de la société japonaise.

Les deux jeux sont “déjà en production” et devraient être lancés l’année prochaine en 2022. Microids dit que les deux jeux sont développés par des “studios expérimentés” et promet que les titres seront un excellent ajout aux portefeuilles des studios.

Le PDG de Microids, Stéphane Longeard, a déclaré que la société française était ravie de dévoiler les deux projets et pense qu’ils “surprendront beaucoup de monde”. Le président et directeur représentant de Taito Corp, Katsuhiko Iwaki, a déclaré que la société japonaise avait “une confiance totale en Microids” pour relancer deux de ses licences et a mentionné à quel point les joueurs seraient “émerveillés” par ce “retour”.

