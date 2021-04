Microids signe un contrat d’édition pour quatre jeux des Schtroumpfs

L’éditeur français Microids a signé un nouvel accord pour développer quatre nouveaux jeux basés sur l’IP des Schtroumpfs avec le détenteur de la licence IMPS.

Le partenariat verra le lancement de titres dans une variété de genres au cours des cinq prochaines années. Cela fait suite à la collaboration de Microids avec IMPS sur The Smurfs: Mission Vileaf (photo), qui a été annoncée en mai 2020 et devrait être lancée sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch à la fin de 2021.

«Nous sommes ravis de cet accord ambitieux avec IMPS, car il prolonge encore plus notre partenariat durable et très prometteur», a déclaré le PDG de Microids, Stéphane Longeard.

«Travailler sur une franchise aussi riche qui s’adresse à toutes les générations nous permet de créer une grande variété de jeux différents: il y en aura pour tous les goûts! De plus, grâce à ce partenariat et à l’incroyable notoriété internationale du Schtroumpf, Microids continue de renforcer et de diversifier de manière significative son catalogue d’adresses IP renommées.

Fondatrice d’IMPS – et fille du créateur des Schtroumpfs Pierre Culliford alias Peyo – Véronique Culliford a ajouté: «C’est un grand plaisir de collaborer avec Microids, nous leur faisons pleinement confiance pour créer des jeux emblématiques, créatifs et magnifiques avec nos petits Schtroumpfs. Je suis sûr que les enfants et les adultes seront ravis. De plus, avec la nouvelle série télévisée des Schtroumpfs qui sera diffusée dans le monde entier en 2021, la notoriété des Schtroumpfs grandira encore plus! Je suis vraiment fier de consolider notre lien avec une autre entreprise du groupe Media Participations. »

Microids a également publié un remake du XIII de 2003 – lui-même basé sur une bande dessinée belge – en 2020, mais en novembre de cette année-là, il a dû s’excuser avec le développeur PlayMagic pour la qualité du jeu.

