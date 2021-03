Micromax dit « nous ne vendons pas vos données », lance un smartphone à petit budget en Inde

In 1 s’appuie sur le téléphone In Note 1 existant de Micromax. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Micromax prend un autre élan chez Xiaomi et Realme avec son smartphone économique fraîchement sorti, le In 1, alors même que la marque locale poursuit son retour avec toutes les armes à feu. Avec le In 1, qui commence à Rs 9 999, Micromax promet un «blockbuster» mais marketing mumbo jumbo mis à part, voici l’USP principal du téléphone: «Nous ne vous vendons pas d’annonces, nous ne vendons pas vos données», lit-on description du produit dans le kit d’un évaluateur que la marque a partagé avec Financial Express Online avant le lancement d’aujourd’hui.

«Pas de peau, pas de regard, pas de précharges, pas de bloatware», ajoute Micromax.

Logiciel Micromax In 1

Ce n’est pas entièrement nouveau pour Micromax. Les In Note 1 et In 1B, lancés en novembre de l’année dernière, étaient également basés sur des logiciels Android purs et purs, sans publicité ni applications indésirables (ou bloatware). Avec le In 1, Micromax semble ne rien négliger pour que cet aspect soit connu encore plus fort et plus clairement en prenant également une autre fouille chez Xiaomi (Redmi), Realme et même Samsung, des marques qui sont devenues notoires pour diffuser des publicités sur toute la longueur. et l’étendue de leur interface utilisateur.

Il n’y a pas d’applications propriétaires ou tierces supplémentaires dans In 1. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Même les téléphones Nokia et Motorola ont tendance à souligner leur expérience logicielle pure, de la même manière, mais Micromax est peut-être la seule marque à ne pas inclure d’applications propriétaires ou tierces supplémentaires dans ses téléphones, y compris In 1. Cela peut être un arrêt majeur. pour certains acheteurs qui préfèrent avoir la flexibilité des skins personnalisés qu’un certain téléphone Xiaomi, Realme ou Samsung apporte, mais au cours de la dernière année, les problèmes de confidentialité et la sécurité des données sont devenus un sujet de discussion brûlant en Inde, où des téléphones comme le En 1 devenir important. Quoi qu’il en soit, le fait qu’Android soit une plate-forme «ouverte» permet à quiconque de personnaliser son téléphone, ce qui est également vrai pour le nouveau téléphone Micromax.

Cela dit, il est un peu décevant que le In 1 soit livré avec l’ancien Android 10 à un moment où Xiaomi expédie le Redmi Note 10 au prix similaire (et mieux spécifié) avec Android 11. Dans la défense de Micromax, la marque est prometteuse Déploiement d’Android 11 d’ici mai 2021. Micromax indique également que In 1 recevra des mises à jour garanties pendant deux ans ainsi que des packages de sécurité mensuels.

Micromax In 1 spécifications, caractéristiques

En ce qui concerne la conception et le matériel, le In 1 s’appuie sur le téléphone In Note 1 existant de Micromax. Plus précisément, il se situe sous la note 1 dans la hiérarchie. Par exemple, l’In 1 est alimenté par un processeur MediaTek Helio G80 (l’In Note 1 a un chipset G85 plus puissant). Il n’a que trois caméras à l’arrière, ce qui est une combinaison d’un 48MP principal + macro 2MP + 2MP profondeur (l’In Note 1 a en plus un ultra grand angle 5MP). La caméra selfie est également atténuée à 8MP (c’est 16MP dans In Note 1). Le In 1 offre cependant plus de RAM.

Le téléphone a trois caméras à l’arrière. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Le reste du paquet reste le même. Comme l’In Note 1, l’In 1 est également livré avec un écran FHD + de 6,67 pouces avec une découpe perforée. Il dispose de 4 Go ou 6 Go de RAM et de 64 Go ou 128 Go de stockage – il est extensible via un emplacement dédié. Le téléphone à double SIM prend en charge l’agrégation d’opérateurs VoLTE et 4G +. Sous le capot, il dispose d’une batterie de 5000mAh avec une charge rapide de 18W (chargeur conforme dans la boîte). La conception et la qualité de fabrication restent les mêmes, ce qui signifie qu’il a un corps entièrement en plastique (avec un motif en forme de X), avec un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et une clé Google Assistant dédiée. Micromax ne mentionne aucune sorte de revêtement protecteur pour l’écran, bien que le téléphone dispose d’un revêtement oléophobe pour la résistance aux taches et aux empreintes digitales.

Micromax In 1 prix, disponibilité

In 1 a été lancé au prix de lancement de 9 999 Rs. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Micromax avait lancé In Note 1 à un prix de lancement de 10 999 Rs pour le modèle de base avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage allant jusqu’à 12 999 Rs pour le modèle avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ces prix ont été mis à jour avant le lancement de In 1. Alors que le modèle de base de l’In Note 1 est répertorié comme vendu pour Rs 11,499, le modèle haut de gamme est actuellement disponible pour Rs 12,499.

Le In 1, qui se trouve maintenant en dessous, a été lancé au prix de lancement de 9 999 Rs pour 4 Go / 64 Go, tandis que la variante 6 Go / 128 Go du téléphone coûtera 11499 Rs. Ces modèles seront vendus pour Rs 10 499 et Rs 11 999 respectivement à un stade ultérieur. In 1 sera disponible à partir du 26 mars via les sites Flipkart et Micromax. Surveillez cet espace pour notre examen complet du Micromax In 1 dans les jours à venir.

