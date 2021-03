Micromax In 1 avec triple caméra 48MP lancé en Inde

Fin 2021, Micromax a annoncé son retour sur le marché des smartphones avec le lancement de deux appareils économiques en Inde dans le cadre de sa nouvelle série In. Aujourd’hui, le Micromax In 1 a rejoint la famille en tant qu’autre offre abordable.

Construit sur le principe de la mise sur le marché des smartphones indiens, le Micromax In 1b et In Note 1 ont été dévoilés en novembre à des prix compétitifs dans le segment inférieur à 15 000 roupies. Le nouveau Micromax In 1 est un ajout à cette gamme à partir de Rs 10,499.

Spécifications et fonctionnalités du Micromax In 1

Image 1 sur 4 (Crédit d’image: Aakash Jhaveri) Image 2 sur 4 (Crédit d’image: Aakash Jhaveri) Image 3 sur 4 (Crédit d’image: Aakash Jhaveri) Image 4 sur 4 (Crédit d’image: Aakash Jhaveri)

Le Micromax In 1 aurait l’un des meilleurs écrans du segment avec un panneau LCD de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + au format 20: 9, avec une luminosité de 440 nits et un écran / corps de 91,4%. rapport. La certification Widevine L1 a également été mise en sac.

Sur le dessus se trouve une caméra selfie 8MP placée dans une encoche perforée. À l’arrière se trouve une configuration à trois caméras avec une caméra principale 48MP f / 1,79 (Samsung ISOCELL GM1), un capteur de profondeur 2MP et un tireur macro 2MP. Les fonctionnalités incluent la reconnaissance de scène AI, le mode Pro, les portraits, etc.

Le Micromax In 1 fonctionne sur le chipset MediaTek Helio G80 centré sur le jeu avec le GPU Mali G52. Hors de la boîte, il fonctionnera sur Android 10 sans bloatware, avec deux ans de mise à jour garantie. Android 11 devrait être prêt d’ici mai.

Il abrite une grande batterie de 5000 mAh, avec prise en charge d’une charge rapide de 18 W avec le chargeur USB Type-C inclus. Les autres caractéristiques comprennent une prise casque 3,5 mm, un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, une épaisseur inférieure à 9 mm, Bluetooth 5.0 et plus.

Prix ​​Micromax In 1 en Inde

Le Micromax In 1 sera disponible en deux variantes. La variante de base avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage est au prix de Rs 10,499 tandis que la variante haut de gamme avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est au prix de Rs 11 999. Il sera mis en vente le 26 mars à midi sur Flipkart. Les options de couleur incluent le violet et le bleu.

Pour la première vente, le téléphone sera disponible à un prix de lancement de Rs 9 999 et Rs 11 499.