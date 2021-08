Micromax IN 2b : offre robuste et robuste dans le segment des sous Rs 10 000

L’IN 2b est également livré avec un enregistrement vidéo FHD ainsi qu’une fonction d’enregistrement unique de lecture et de pause.

Au milieu d’une sorte de bombardement de tapis par les fabricants de combinés chinois et coréens sur le marché indien, c’est toujours un plaisir de voir une marque locale faire un argumentaire fort pour sa propre offre. Notre référence concerne la société de smartphones et d’électronique grand public Micromax et son dernier appareil Android, IN 2b. Un appareil robuste et robuste dans le segment inférieur à 10k, IN 2b est disponible en trois couleurs attrayantes – noir, bleu et vert et est disponible en deux configurations – 4 + 64 Go (Rs 7 999) et 6 + 64 Go (Rs 8 999). Notre unité d’essai était la variante verte 4 + 64 Go; Voyons ses principales caractéristiques et performances.

Les observateurs de l’industrie se souviennent comment Micromax dominait le marché indien il y a quelques années à peine. Ses téléphones étaient soigneusement conçus, bien construits et durables, disposaient d’un écran de qualité, d’appareils photo compétents et d’une bonne autonomie de la batterie. Mais la concurrence s’est vite rattrapée et comme on dit, le reste appartient à l’histoire.

Retour au présent. Micromax dit que l’IN 2b est un « téléphone sans raccrocher ». À vrai dire, le téléphone apparaît comme un bon choix dans le segment des moins de 10 000. Il a un design attrayant et je suis sûr qu’il peut résister aux chutes accidentelles et à l’exposition à notre environnement poussiéreux. Il est livré avec un écran Mini drop HD+ de 6,5 pouces avec une luminosité de 400 nits. Le nouvel appareil Micromax dispose d’un écran assez grand avec un affichage dynamique et attrayant permettant aux utilisateurs de consommer toutes sortes de contenus – films, vidéos, jeux, etc. Le visionnage est de premier ordre ici.

À l’intérieur, l’IN 2b est livré avec un puissant processeur Octacore basé sur l’architecture ARM Cortex A75 avec GPU Mali G52 qui garantit des performances rapides, sans décalage ni blocage et un démarrage de l’application 50% plus rapide. Son déverrouillage ultra rapide vous permet d’accéder au téléphone en seulement 250 ms via le déverrouillage du visage et 350 ms via le déverrouillage par empreinte digitale, garantissant une expérience mains libres et sans décalage.

Les responsables de l’entreprise affirment que l’IN 2b est l’un des premiers smartphones en Inde à fonctionner sur le puissant processeur UNISOC T610 qui offre une expérience de jeu de qualité aux clients. Sur le devant de la caméra, nous examinons une double caméra arrière AI 13MP + 2MP et une caméra selfie 5MP. Les caméras avant et arrière prennent en charge le flou d’arrière-plan sélectionnable pour offrir un bon effet bokeh pour les portraits professionnels.

Au cours de la période d’examen, j’ai déployé l’IN 2b pour capturer presque tout ce qui bouge – les nuages ​​de mousson en mouvement rapide, les insectes et les fleurs dans le parc et croyez-moi, les photos et les vidéos capturées par le téléphone sont plutôt bonnes, facilement comparables au sortie donnée par des produits phares plus chers sur le marché. L’IN 2b est également livré avec un enregistrement vidéo FHD ainsi qu’une fonction d’enregistrement unique de lecture et de pause.

Le téléphone est doté d’une batterie robuste de 5 000 mAh, 100 % fabriquée en Inde et est livré avec un chargeur rapide de 10 W dans la boîte, de sorte que vous puissiez être toujours en mouvement sans aucun problème de batterie. Entre autres, l’IN 2b est livré avec la prise en charge Dual VoWi-Fi, Dual VoLte et Dual Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz) et Bluetooth V5.0 pour une connectivité transparente.

En résumé, l’IN 2b est intelligent, élégant et ultra-rapide et un bon choix dans le segment des moins de 10k. Il a les dernières spécifications, de bons appareils photo, une batterie longue durée et un fonctionnement général fluide.

CARACTÉRISTIQUES

Écran : écran Mini drop HD+ de 6,5 pouces avec une luminosité de 400 nits

Processeur : Processeur ARM Cortex A75 Octa Core

Système d’exploitation : Android 11

Mémoire et stockage : 4/6 Go de RAM, 64 Go de ROM (extensible jusqu’à 256 Go)

Appareil photo : double caméra arrière 13MP + 2MP AI, caméra selfie 5MP

Batterie : batterie 5000 mAh (chargeur rapide 10W)

Prix ​​public estimé : Rs 7 999 (4+64 Go), Rs 8 999 (6+64 Go)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.