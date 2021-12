microondas de Corberó pour 65€

Como verás, su diseño es ligero y compacto, por lo que apenas ocupará espacio en tu encimera. Y en función de la distribución de tu cocina, incluso podrás instalarlo sobre el horno para tener un équiper complet et polyvalent dans la cuisine. Porque créenos que, con este microondas, habrá muy pocas cosas que no podrás hacer.

Cuenta con una puissance nominale de 700 W, más que suficiente para calentar, cocinar e incluso descongelar todo tipo de alimentos. Además, podremos calibrar cómodamente la potencia en su potenciómetro para adaptarnos a cada alimento y elaboración. De hecho, cuenta con 6 niveles distintos.

Équilibre entre tamano et capacité

Como ya hemos dicho, este microondas de Corberó es bastante compacto, pero, aún así, es capaz de ofrecer una capacité de 20 litres. De este modo, podrás introducir piezas de cierto tamaño, ya sean de carne o de pescado, para que el aparato las deje listas en un momento.

De color blanco y con la pantalla de vidrio, este electrodoméstico será muy sencillo de utilizar. Todos sus comandos son muy intuitivos, desde el temporizador hasta el regulador de potencia. Así que, seas el tipo de usuario que seas, podrás sacarle partido a este microondas sin ningún problema.

Es más, el temporisateur de este Corberó CMCG221W alcanza hasta los 30 minutes. Por tanto, se trata de un aparato que podrá dar cuenta hasta de las elaboraciones más largas y pesadas. Porque eso de que el microondas solo sirve para calentar ya forma parte del pasado.

El microondas de Corberó cuenta con todas las facilidades

Por otro lado, decir que el microondas se puede abrir y cerrar muy cómodamente gracias a su botón pulsador. Además, el microondas te avisará con su alarma cuando la comida ya esté lista. Como verás, este microondas se preocupa porque no tengas que esforzarte lo más mínimo para disfrutar de tus platos.

Además, cuenta con un plato giratorio que Será muy difícil que se atasque. Su diseño le permite un giro y un deslizamiento de lo más fluido, por lo que no te dará ningún tipo de problemas.

En cuanto al aspecto más técnico, destacar que este aparato necesita una conexión VDE para enchufarlo a la corriente. Vamos, los enchufes de toda la vida. Cuenta con los certificados CS/GE/ROHS et cuenta con una tension de 230 V y une fréquence de 50Hz.

Pero, sin duda, lo mejor de este microondas Corberó CMICG221W es su precio. Al menos, durante estos días, ya que está available in the web de Amazon con un descuento del 18% sobre su precio original. Y viendo la versatilidad de este electrodoméstico, la verdad es que es para pensárselo.