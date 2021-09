Microsoft 365 est bogué pour les utilisateurs aux États-Unis

in

Microsoft fait un achat de millionnaire dans le domaine des jeux vidéo 1:23

(CNN Affaires) –– Microsoft 365 a enregistré des pannes aux Etats-Unis dans la nuit de ce lundi. Cette situation a affecté l’accès des utilisateurs à plusieurs services, y compris Outlook.

“Nous enquêtons sur un problème affectant l’accès à divers services Microsoft 365. Nous travaillons pour identifier le plein impact et publierons plus d’informations sous peu”, a déclaré la société dans un tweet à 17h44, heure de Miami.

Microsoft a indiqué que les services avec des échecs incluent Outlook.com, Office.com, Power Platform, Dynamics365 et Microsoft Teams, y compris Teams Live Event.

“Les sessions utilisateur existantes ne sont pas affectées. Et tout utilisateur connecté à une session existante peut continuer avec ses sessions”, a expliqué la page d’état de l’entreprise.

Selon Down Detector, un site Web qui suit les pannes Internet, les utilisateurs de Microsoft ont signalé des problèmes de connexion. Aussi avec le serveur et la connexion Outlook. Le temps d’arrêt a commencé vers 17 heures, heure de Miami pour Office 365, selon le site. En outre, cela affecte grandement les utilisateurs des régions de Californie et de Washington, selon la société.

Microsoft a initialement attribué la panne à un récent changement de plate-forme. Cependant, il a indiqué plus tard qu’il “ne voyait pas d’augmentation du nombre de connexions réussies après avoir inversé un changement récent. Nous travaillons à évaluer des solutions d’atténuation supplémentaires pendant que nous étudions la cause”.

La société a déclaré qu’elle « redirigeait désormais le trafic vers une infrastructure alternative pour améliorer l’expérience utilisateur », tout en continuant à enquêter sur la panne.