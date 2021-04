Microsoft a attribué un contrat de 21,8 milliards de dollars à l’armée pour fabriquer un casque de réalité mixte de type HoloLens pour les soldats

Le casque IVAS sera basé sur Microsoft HoloLens. (Photo via Microsoft)

Microsoft a remporté un contrat par l’armée américaine pour produire un casque de réalité mixte appelé système intégré d’augmentation visuelle (IVAS) basé sur la technologie HoloLens du géant de la technologie.

Microsoft a commencé à prototyper le système en 2018, lorsqu’il a obtenu un contrat de près de 480 millions de dollars. Le passage à la phase de production pourrait valoir jusqu’à 21,88 milliards de dollars sur 10 ans.

Dans une note de recherche, l’analyste de Wedbush, Dan Ives, a déclaré que l’accord était important pour Microsoft car il montre que l’entreprise peut monétiser sa technologie de réalité augmentée. Il a également ajouté qu’il ajoute au récit que «Microsoft resserre son emprise sur les accords au sein du DoD et du Pentagone» à la suite de son accord de cloud computing de 10 milliards de dollars pour JEDI.

Basée sur HoloLens et complétée par les services cloud Microsoft Azure, Microsoft a déclaré dans un article de blog que la plate-forme IVAS «maintiendra les soldats plus en sécurité et les rendra plus efficaces» en offrant «une meilleure connaissance de la situation, permettant le partage d’informations et la prise de décision dans une variété de scénarios. »

Selon l’armée, la suite de capacités tire parti des capteurs de nuit, thermiques et portés par les soldats à haute résolution intégrés dans un affichage tête haute unifié. Il tire parti de la réalité augmentée et de l’apprentissage automatique pour créer un environnement de formation en réalité mixte réaliste.

L’armée a déclaré dans un communiqué de presse que son partenariat innovant avec Microsoft a accéléré le développement du prototype IVAS et que sa force de combat rapproché bénéficie de l’aide de Microsoft, pionnière de la conception centrée sur le soldat, une approche qui se concentre sur la modernisation et la technologie pour faire du soldat individuel un «Plate-forme d’armes intégrée».

Un groupe d’employés de Microsoft a appelé Microsoft à abandonner le contrat de prototypage en 2019.

«Nous sommes alarmés par le fait que Microsoft s’efforce de fournir une technologie d’armement à l’armée américaine, aidant le gouvernement d’un pays à« augmenter la létalité »à l’aide des outils que nous avons construits», ont écrit les employés dans une lettre adressée au PDG Satya Nadella et au président et directeur juridique Brad Smith. . «Nous ne nous sommes pas inscrits pour développer des armes et nous exigeons notre mot à dire sur la manière dont notre travail est utilisé.»

Microsoft a répondu qu’il s’était engagé à «fournir notre technologie au département américain de la Défense, qui inclut l’armée américaine dans le cadre de ce contrat».

Le ministère américain de la Défense avait précédemment attribué un projet de cloud computing de 10 milliards de dollars à Microsoft pour Joint Enterprise Defence Infrastructure (JEDI), un projet massif de migration de l’infrastructure informatique et des données du Pentagone vers le cloud.

Cette décision, qui est intervenue pendant la présidence Trump, a déclenché un différend entre Microsoft et Amazon, qui a qualifié de déloyal et a déclaré que la corruption de Trump était la seule explication plausible pour qu’Amazon Web Services n’ait pas remporté le contrat.