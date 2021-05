Microsoft a déjà décidé de la date à laquelle il mettra fin à Internet Explorer | La technologie

Internet Explorer a déjà une date pour ses funérailles, Microsoft lui donne une année d’existence de plus en attendant d’en finir avec le légendaire navigateur Windows.

Internet Explorer a accompagné de nombreux utilisateurs pendant une grande partie de leur vie, ce navigateur est une légende et le moment est venu de se dire au revoir. Microsoft réfléchit à l’idée de mettre fin à Internet Explorer depuis plusieurs années, mais n’avait jamais donné de date précise jusqu’à aujourd’hui.

La mort d’Internet Explorer a été annoncée depuis les toits, il n’a pas reçu de mise à jour depuis six mois et est quasiment tombé en désuétude grâce à des options telles que Google Chrome, Firefox et Microsoft Edge. Mais maintenant La société Redmond met le dernier clou dans le cercueil du navigateur et annonce que le 15 juin 2022 sera parti pour toujours.

Oui, il reste encore un an à Internet Explorer pour dire au revoir et rester dans l’imaginaire collectif comme l’un des premiers navigateurs. Il est clair qu’il n’a pas été le meilleur, en fait, il a été le protagoniste de multiples blagues et blagues en raison de son mauvais fonctionnement; mais cela ne veut pas dire qu’il fait partie d’Internet que nous connaissons aujourd’hui.

En plus de s’intéresser à l’amélioration de l’expérience lors de la navigation à l’aide de Microsoft Edge sur des appareils mobiles tels que les téléphones Android. Il est clair que la société Windows a des directives compétentes et avec l’intention de contester le trône de Chrome.

Le remplacement de ce navigateur est Microsoft Edge et la société de Redmond est claire que c’est la bonne voie à suivre. En fait, ce navigateur partage un grand nombre de fonctionnalités avec le célèbre Google Chrome. Ils partagent même le même moteur, Chromium.

Microsoft sait que l’avenir commence par dynamiser Microsoft Edge pour qu’il devienne le navigateur numéro un utilisé dans Windows 10. Maintenant Il ne reste plus qu’à attendre de voir l’adieu au classique Internet Explorer et à se demander pourquoi Microsoft a attendu 25 ans pour enfin y mettre fin.