Microsoft a révélé ce qu’il en coûterait pour exécuter Windows 365 sur votre iPad

Microsoft a dévoilé mercredi Windows 365, qui est une nouvelle approche de l’exécution à distance de l’expérience Windows complète. Le nouveau Cloud PC vous permet d’exécuter Windows sur un iPad. En fait, tout appareil prenant en charge les navigateurs Internet ou les magasins d’applications peut exécuter Windows 365. L’idée du Cloud PC semble être un moyen plus simple et plus élégant de donner aux gens l’accès à des postes de travail puissants. Windows 365 n’est pas seulement bénéfique pendant une pandémie lorsque les gens travaillent à domicile, il pourrait également aider les entreprises à économiser de l’argent sur le nouveau matériel Windows. Là encore, Microsoft n’a pas révélé la structure complète des prix de Windows 365 l’autre jour. Mais nous avons un prix que Microsoft a révélé par inadvertance qui nous donne une idée de ce que coûterait l’exécution de Windows sur un iPad.

Meilleure offre du jour Cuisinez un steak et un poulet parfaits à chaque fois avec cette brillante trouvaille Amazon – maintenant en vente! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 31,99 $ Vous économisez : 8,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les démos en ligne de Microsoft font de Windows 365 une expérience transparente. En quelques clics, les administrateurs informatiques peuvent configurer les Cloud PC et les attribuer aux utilisateurs. Windows 365 cible les entreprises à l’heure actuelle, et on ne sait pas si une solution similaire pour les utilisateurs commerciaux existera un jour.

Les administrateurs peuvent ensuite réaffecter les ressources en fonction des besoins de l’utilisateur. Cela signifie mettre à niveau ou rétrograder le Cloud PC en temps réel. Vous pouvez ajouter plus de processeurs, plus de RAM et plus de stockage. Et vous pouvez également les déclasser. C’est pourquoi le prix de Windows 365 ne sera pas si facile à déterminer.

Prix ​​Windows 365 : c’est compliqué

Microsoft lui-même n’est peut-être pas encore prêt à révéler le coût de Windows 365. Cependant, il devra offrir tous les détails dans trois semaines lors du lancement du produit.

Mais Microsoft a divulgué dans l’une de ses vidéos de sessions Inspire le prix d’une configuration particulière. Deux processeurs, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage font un Cloud PC qui coûte 31 $ par utilisateur et par mois. Chaque Cloud PC bénéficie également d’une connexion Internet incroyable : des vitesses de téléchargement de 10 Gbit/s et de téléchargement de 4 Gbit/s.

Le prix de l’abonnement Windows 365 ci-dessus fait partie de l’option Windows 365 Business qui couvre les entreprises de moins de 300 utilisateurs.

Votre kilométrage peut varier et Microsoft proposera bientôt différentes options de tarification. Ce n’est même pas l’option la moins chère. Il existe un PC Windows 365 Cloud qui utilise un seul processeur, 2 Go de RAM et 64 Go de stockage. Cet appareil cloud obtiendra sûrement un prix beaucoup plus bas.

“Il s’agit d’un prix pour un seul SKU”, a déclaré un porte-parole de Microsoft à The Verge. “Microsoft aura beaucoup plus d’options, à la fois en termes de configurations et de prix, à partager lorsque le produit sera généralement disponible le 2 août.”

Le PC Windows 365 Cloud sera disponible dans de nombreuses configurations, le prix variera donc en conséquence. Outre le matériel, Microsoft recommandera également des applications, y compris sa suite de productivité, qui pourraient avoir un impact sur le coût final. The Verge a un aperçu des configurations sur ce lien. Microsoft fournit plus de détails sur Windows 365 ici.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock… au prix le plus bas depuis le Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission