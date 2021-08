Microsoft a sorti sa version de Windows Server 2022

Microsoft aurait publié Windows Server 2022 sans grande fanfare.

Comme annoncé le mois dernier, Microsoft a basculé les versions de Windows Server vers le canal LTSC (Long Term Servicing Channel) et sera pris en charge pendant une décennie avec cinq ans de support général et cinq autres de support étendu.

Le registre signale que Windows Server 2022 s’identifie comme la version 21H2, qui s’aligne sur la prochaine mise à jour des fonctionnalités pour Windows 10, plutôt qu’avec Windows 11 dont les numéros de build commencent par 22000.

« Windows Server 2022 introduit une sécurité multicouche avancée, des capacités hybrides avec Azure et une plate-forme d’applications flexible. Dans le cadre de cette version, nous apportons des fonctionnalités de base sécurisées pour aider à protéger les capacités du matériel, du micrologiciel et du système d’exploitation Windows Server contre les menaces de sécurité avancées », note Microsoft.

En parcourant la liste des nouvelles fonctionnalités de Windows Server 2022, The Register souligne l’inclusion du protocole sécurisé DNS-over-HTTPS et un cryptage plus fort pour les transferts via SMB comme certains des points forts de la nouvelle version.

Il semblerait cependant que les nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes fassent leurs débuts dans les éditions spéciales Azure de Windows Server 2022.

Ceux-ci incluent Hotpatch, qui permet aux administrateurs d’appliquer des correctifs sans redémarrer, et SMB over QUIC, pour un accès sécurisé aux fichiers partagés sur Internet sans avoir à configurer un VPN.

La plate-forme de cloud computing de Microsoft fait également sentir sa présence dans le centre d’administration Web utilisé pour administrer une installation Windows Server.

Le centre d’administration est désormais censé inclure des éléments de menu pour Azure Hybrid Center, Azure Kubernetes Services, Azure Backup, Azure File Sync, Azure Monitor et Azure Security Center.

Ces dernières années, Microsoft semble avoir réaligné ses efforts sur Windows Server autour d’Azure, et The Register pense que Microsoft souhaite pousser ses clients sur site vers un modèle d’abonnement, citant l’exemple de la solution d’infrastructure hyperconvergée (HCI) Azure Stack. , qui, dit-il, peut être considéré comme une version d’abonnement de la version Windows Server.

Via le registre