Microsoft a tenté de négocier avec Apple pour publier des jeux Xbox sur l’App Store

L’année dernière, Microsoft a dû abandonner son projet d’apporter la plate-forme de streaming de jeux xCloud à iOS en tant qu’application native en raison des directives de l’App Store. Désormais, des e-mails privés de Microsoft ont révélé que la société avait tenté de négocier avec Apple pour proposer des jeux exclusifs Xbox sur iPhone et iPad.

Les e-mails privés ont été vus par The Verge, qui rapporte que Microsoft a en fait essayé de différentes manières d’apporter ses jeux sur l’App Store d’Apple. La société a commencé à tester xCloud pour iOS en février 2020, mais l’application a été fermée en août 2020 après qu’Apple a déclaré que le service ne serait pas autorisé sur l’App Store.

Au lieu d’exécuter les jeux localement, xCloud diffuse des jeux qui s’exécutent sur des serveurs Microsoft, afin que les utilisateurs puissent y jouer sur n’importe quel appareil. Apple, cependant, affirme que les applications qui fonctionnent comme des alternatives à l’App Store sont interdites et qu’elles n’autorisent les jeux en streaming que s’ils sont publiés en tant qu’applications individuelles.

Des e-mails entre la responsable du développement commercial de Xbox, Lori Wright, et plusieurs membres de l’équipe de l’App Store montrent que Microsoft a exprimé des inquiétudes quant à l’impossibilité de publier des jeux en tant qu’applications individuelles en raison non seulement de défis techniques, mais aussi parce que cela frustrerait les clients.

Nous pensons que les problèmes décrits ici créeront de la frustration et de la confusion pour les clients, ce qui entraînera une expérience médiocre sur les appareils Apple par rapport à l’expérience équivalente sur toutes les autres plates-formes.

À un moment donné, Microsoft a proposé de publier les jeux sous forme de raccourcis distincts plutôt que sous forme d’applications réelles. De cette façon, chaque jeu aurait sa propre page App Store avec une description et des critiques individuelles, mais ils redirigeraient tous l’utilisateur vers l’application Xbox Game Pass. Sans surprise, Apple a rejeté la demande.

Wright a tenté de faire valoir avec Apple que ce serait une opportunité pour la société de souligner que les appareils iPhone et iPad ont des titres triple-A disponibles sur l’App Store, mais cela ne semble pas avoir convaincu la société basée à Cupertino.

Ce serait une opportunité incroyablement excitante pour les utilisateurs d’iOS d’accéder à ces titres AAA exclusifs en plus des jeux Game Pass.

D’autres e-mails montrent que Microsoft pense que la raison pour laquelle Apple a rejeté ses propositions était l’argent, car la plupart des jeux ont un contenu payant supplémentaire qui ne serait pas vendu via le système d’achats intégrés de l’App Store. Apple a confirmé dans une déclaration à The Verge que le problème d’achat dans l’application était l’une des raisons pour lesquelles xCloud n’était pas autorisé sur l’App Store.

Malheureusement, Microsoft a proposé une version de xCloud qui n’était pas conforme à nos directives d’examen de l’App Store, en particulier l’exigence d’utiliser l’achat intégré pour déverrouiller des fonctionnalités ou des fonctionnalités supplémentaires dans une application.

Microsoft a maintenant trouvé un moyen d’offrir Xbox Cloud Gaming aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad via des navigateurs Web, et la société affirme qu’elle continuera à travailler pour apporter des titres individuels comme Minecraft sur iOS. Malheureusement, Apple ne semble pas disposé à modifier sa décision d’autoriser les plateformes de jeux en streaming dans l’App Store.

