Microsoft a tenté un compromis avec Apple pour apporter Game Pass à l’App Store

Les documents présentés dans la procédure judiciaire Epic v. Apple ont mis en lumière plus que la simple lutte de Fortnite avec l’App Store. Des e-mails récemment déterrés montrent que Microsoft a essayé de faire des compromis avec Apple, proposant même des titres AAA exclusifs, pour obtenir son Xbox Game Pass sur l’App Store.

Directives de l’App Store pour les jeux en nuage

Les lignes directrices définies par Apple en septembre 2020 pour les services de cloud gaming n’étaient pas très favorables aux développeurs ou aux consommateurs. La société basée à Cupertino insiste sur le fait que les jeux inclus dans ces services doivent être des téléchargements individuels. C’est pourquoi Netflix Games vous oblige à télécharger chaque titre séparément.

Microsoft et Google, à l’époque les plus grands noms de ce marché, n’accepteraient pas ces exigences. Au lieu de cela, chacun a développé sa propre solution de contournement à l’aide de Safari mobile. Les joueurs peuvent désormais diffuser leurs favoris Google Stadia sur leur iPhone. Il en va de même pour les abonnés au Xbox Game Pass de Microsoft. Cependant, vous ne trouverez pas ces services sur l’App Store. Au lieu de cela, vous utilisez Safari mobile pour contourner les restrictions.

Compromis avec Apple et se faire abattre

Microsoft a essayé de faire des compromis avec Apple à ce sujet. La société est même allée jusqu’à accrocher des titres AAA exclusifs à la Xbox à l’iPhone. Halo sur iPhone ou iPad ? Cela aurait été un vrai score pour Cupertino.

Les e-mails de la responsable du développement commercial de Microsoft Xbox, Lori Wright, décrivent l’évolution de l’accord potentiel. The Verge a creusé dans ces e-mails, et ils ont révélé les opportunités et les obstacles auxquels les deux géants de la technologie ont été confrontés en essayant d’amener le Xbox Game Pass sur iOS. Wright a souligné le défi de « créer des centaines à des milliers d’applications » pour l’App Store.

Nous pensons que les problèmes décrits ici créeront de la frustration et de la confusion pour les clients, ce qui entraînera une expérience médiocre sur les appareils Apple par rapport à l’expérience équivalente sur toutes les autres plates-formes.

La plate-forme de jeu basée à Redmond a trouvé une solution. Pour faire un compromis avec Apple, cela créerait les applications individuelles à soumettre à l’App Store, mais elles agiraient davantage comme des raccourcis. Le fonctionnement interne de la pile de jeux en nuage résiderait dans une application principale, chaque jeu individuel ne contenant que son contenu et ses mécanismes de jeu uniques.

La suggestion, a souligné Wright, serait très similaire à la façon dont les applications watchOS fonctionnaient déjà. Ce serait aussi plus facile et meilleur pour les consommateurs.

En ce qui concerne le rôle joué par l’application Game Pass, elle contient la technologie de streaming de base pour chaque jeu. Si nous mettons la technologie de streaming dans chaque jeu individuellement, la taille moyenne de chaque jeu serait d’environ 150 Mo et chaque jeu devra être mis à jour chaque fois qu’il y aura une mise à jour de la technologie de streaming. Si nous avons une seule application de technologie de streaming, elle fera environ 150 Mo, mais les autres applications ne feront qu’environ 30 Mo et n’auront pas besoin d’être mises à jour lors de la mise à jour de la technologie de streaming. Ce sera une meilleure expérience pour les utilisateurs. Ils obtiendront des téléchargements de jeux plus petits, chaque jeu ne devra être installé qu’une seule fois et il ne nécessite jamais de mise à jour pour les modifications apportées à la pile de streaming. Il crée également une seule connexion réseau par appareil au lieu d’une connexion réseau par application.

Ne pas parvenir à un consensus financier

Finalement, les négociations ont échoué et Apple a refusé le compromis de Microsoft. Une partie importante du problème, a déclaré un porte-parole d’Apple à The Verge, était l’argent. Microsoft ne voulait pas utiliser les achats intégrés pour débloquer des fonctionnalités ou des fonctionnalités supplémentaires dans leurs jeux.

Pour sa part, Microsoft nie que l’IAP ait finalement rompu l’accord. Choudhry souligne que son offre Xbox Cloud Gaming dans Google Play Store fonctionne très bien sans IAP activé ; les consommateurs obtiennent le contenu principal de chaque jeu sans aucune possibilité de débloquer « plus » du jeu.

En fin de compte, Microsoft a développé ses propres moyens pour amener Xbox Cloud Gaming sur iOS sans lancer chaque jeu en tant qu’application autonome. Comme Apple a refusé de bouger, dit Choudhry, la société a opté pour la meilleure alternative suivante.