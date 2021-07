Microsoft accuse la Chine d’une cyberattaque

20/07/2021 à 9h30 CEST

Le Royaume-Uni, les États-Unis et l’UE ont accusé la Chine d’avoir mené une cyberattaque majeure plus tôt cette année. L’attaque a ciblé les serveurs Microsoft Exchange et touché au moins 30 000 organisations dans le monde. Les services de sécurité occidentaux pensent que cela indique un changement par rapport à une campagne d’espionnage visant à un raid smash and grab, soulevant des inquiétudes quant à l’escalade du cybercomportement chinois.

Le ministère chinois de la Sécurité d’État (MSS) a également été accusé d’activités d’espionnage plus larges et d’un schéma plus large de comportement « imprudent ». La Chine a précédemment nié les allégations de piratage et dit qu’il s’oppose à toutes les formes de cybercriminalité.

L’appel unifié pour Pékin montre le sérieux avec lequel cette affaire a été prise. Les responsables du renseignement occidental disent que les aspects sont nettement plus graves Que tout ce qu’ils ont jamais vu auparavant Le Royaume-Uni a déclaré que l’attaque est susceptible de permettre un espionnage à grande échelle, y compris l’acquisition d’informations personnelles et de propriété intellectuelle.