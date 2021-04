Microsoft achète Nuance, la société d’IA qui utilise l’assistant Siri d’Apple, pour 19,7 milliards de dollars | Industrie

Microsoft a annoncé l’acquisition de Nuance, une société d’intelligence artificielle spécialisée dans la reconnaissance vocale, pour un montant record.

Un autre géant de l’Internet achète une nouvelle société pour renforcer encore sa position. Dans ce cas, dans le Logiciel d’entreprise, où Microsoft est l’un des leaders incontestés.

Microsoft a payé pas moins de 19,7 milliards de dollars par Nuance, une société d’intelligence artificielle connue dans le monde entier pour son logiciel de reconnaissance vocale Dragon, qui utilise l’assistant vocal Siri, par exemple. Mais il a également une présence importante dans l’industrie de la santé.

Il est Deuxième acquisition la plus chère de Microsoft après LinkedIn, pour lequel il a payé 26 000 millions de dollars. Pour GitHub, il a payé 7,5 milliards, presque le même montant que pour Bethesda … La liste est assez longue …

Pourquoi la société de Satya Nadella a-t-elle acheté Nuance?

Bien que la plupart des gens utilisent des produits Microsoft tels que Office, Windows ou même leurs consoles Xbox, la vérité est que 75% de son chiffre d’affaires provient de son logiciel métier et de sa plateforme cloud, Azure. Et de ce point de vue, il s’agit d’une acquisition assez cohérente et stratégique.

Comme nous l’avons expliqué, Nuance est le leader mondial avec son logiciel de reconnaissance vocale Dragon, qui utilise l’intelligence artificielle pour s’adapter à l’auditeur. Microsoft bénéficiera grandement de ce logiciel en l’intégrant dans ses applications métiers.

Vous pouvez l’utiliser dans Équipes pour transcrire les appels vidéo en texte, ou dans Office pour transcrire des dictées en voix. Il a également des applications dans le service client, les magasins en ligne et d’autres logiciels d’entreprise où Microsoft développe des logiciels pour tous les types d’entreprises.

En outre Nuance dispose de plateformes de reconnaissance vocale spécialisées en termes cliniques qui utilisent les hôpitaux du monde entier pour transcrire les dossiers médicaux, réduisant de plus de 45% la paperasse et le temps passé à documenter les opérations chirurgicales, les soins aux patients, etc.

Grâce à cet achat Microsoft renforce sa position dans le secteur de la santé, une industrie de plus en plus technique où la numérisation, le service à distance et l’intelligence artificielle joueront un rôle très important dans les décennies à venir.