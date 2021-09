Microsoft acquiert la plateforme de création vidéo basée en Australie Clipchamp, une startup soutenue par Seattle

(Image Clipchamp)

Microsoft acquiert Clipchamp, une startup basée à Brisbane, en Australie, qui fabrique une plate-forme de création et de montage vidéo, ont annoncé mardi les sociétés.

Les termes de l’accord n’ont pas été partagés, mais Chris Pratley, vice-président d’Office Media Group de Microsoft, a écrit dans un article de blog qu’il « bouillonnait d’enthousiasme ».

“Les propriétaires de petites entreprises, les spécialistes du marketing, les influenceurs, les étudiants, les éducateurs, les familles et les travailleurs de l’information de tous types ont besoin de la capacité de créer de superbes vidéos avec un minimum d’effort”, a écrit Pratley. « Qu’il s’agisse d’une publicité de 10 secondes sur les réseaux sociaux, d’un argumentaire de 2 minutes pour un produit ou d’une vidéo d’instruction de 20 minutes, Clipchamp et Microsoft vous fourniront les outils et l’expérience dont vous avez besoin.”

Fondée en 2014 par d’anciens employés de SAP, Clipchamp compte 17 millions d’utilisateurs qui créent des vidéos à l’aide d’outils intégrés au navigateur. L’entreprise de 90 personnes compte des entreprises clientes telles que Microsoft, Google et Deloitte et a annoncé en avril 2020 des plans pour son premier bureau américain, à Seattle.

La startup a connu une croissance massive pendant la pandémie de COVID-19, avec une augmentation de 54 % du nombre d’utilisateurs d’une année sur l’autre, car le travail à distance a créé un besoin accru de contenu vidéo tel que des formations, des adresses de mairie et d’autres communications d’entreprise.

Dans son propre article sur l’acquisition, Clipchamp a déclaré que “peu d’entreprises technologiques ont l’héritage et la portée de Microsoft”.

« Nous avons tous grandi avec des produits Microsoft emblématiques et nous les utilisons depuis. Faire partie de Microsoft nous permet de faire partie d’un futur héritage. Dans aucun autre scénario, notre avenir ne pourrait être plus excitant que ce qui nous attend maintenant », a déclaré la société.

La société de capital-risque basée à Seattle, Tola Capital, a mené une série A de 9 millions de dollars pour Clipchamp en février 2020.

Aaron Fleishman, associé chez Tola Capital pendant six ans et administrateur de Clipchamp pendant près de deux ans, était auparavant responsable de la stratégie d’entreprise et des fusions et acquisitions chez Microsoft. Dans un article publié sur LinkedIn mardi, Fleishman a qualifié l’acquisition de “résultat passionnant” pour les cofondateurs et les dirigeants de Clipchamp.

“Contrairement aux outils de montage vidéo complexes et traditionnels, Clipchamp offre un nouveau paradigme de montage vidéo riche en fonctionnalités pour créer des vidéos à fort impact en quelques minutes, tout en étant assez facile à adopter et à utiliser pour tout le monde”, a déclaré Fleishman en 2020 après l’investissement de Tola. .