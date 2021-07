Microsoft acquiert la startup Suplari de Seattle, qui utilise l’IA pour analyser les dépenses des entreprises

Les co-fondateurs de Suplari Jeff Gerber, Brian White et Nikesh Parekh. (Photo supplémentaire)

Microsoft a acquis Suplari, une startup de Seattle qui utilise l’intelligence artificielle pour aider les entreprises à comprendre et à maîtriser leurs dépenses.

Fondée en 2016, Suplari analyse les données d’approvisionnement et de dépenses circulant dans divers systèmes d’entreprise. Il peut fournir des recommandations pour les économies de coûts, l’exposition aux risques et d’autres écarts d’efficacité. Le logiciel sert d’alternative à la compilation de données dans une application telle qu’Excel ou Tableau et à la mise en place d’une équipe d’analystes parcourant les informations elles-mêmes.

Microsoft a annoncé qu’il associerait Suplari à Microsoft Dynamics 365 “pour aider les clients à maximiser la visibilité financière en utilisant l’IA pour automatiser l’analyse des données actuelles et des modèles historiques à partir de plusieurs sources de données”.

« L’annonce d’aujourd’hui témoigne également de notre engagement continu à permettre aux organisations d’aller au-delà de la gestion financière transactionnelle vers des opérations proactives qui améliorent la prise de décision, atténuent les risques et réduisent les coûts des fournisseurs grâce à notre approche axée sur les données », a écrit le vice-président de Microsoft, Frank Weigel, dans un article de blog. .

Les termes du contrat ne sont pas divulgués.

Suplari fait partie d’une multitude de startups utilisant l’IA et l’apprentissage automatique pour automatiser les processus manuels impliquant des tonnes de données et fournir des recommandations basées sur le calcul des nombres assisté par ordinateur. Il existe plusieurs entreprises à Seattle qui appliquent une technologie similaire dans diverses industries, telles que Attunely, Lexion, Sigma IQ et autres.

Suplari avait levé 18 millions de dollars à ce jour, selon PitchBook. Les investisseurs comprennent Amplify Partners, Madrona Venture Group, Shasta Ventures, Two Sigma Ventures et Workday Ventures.

La société a été co-fondée par Jeff Gerber, Brian White et Nikesh Parekh, PDG de Suplari.

Parekh est un vétéran de la technologie immobilière qui a précédemment occupé des postes de direction chez Market Leader et Trulia. Gerber est un leader de l’ingénierie de longue date qui a cofondé des startups dont iConclude (acquis par Opsware et plus tard par HP) et a aidé à diriger l’apprentissage automatique et le développement d’applications intelligentes d’Apptio. White a travaillé avec Gerber chez iConclude en tant que premier employé et a travaillé chez Amazon Web Services et Skytap.

L’accord est le dernier d’une série d’introductions en bourse, de financements et d’acquisitions dans l’écosystème des startups de Seattle. Plus tôt cette semaine, la start-up de Seattle, Algorithmia, a été rachetée par DataRobot.