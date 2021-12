Microsoft acquiert l’activité de technologie publicitaire Xandr d’AT&T, se préparant à un «monde post-cookie»

Image AT&T

Microsoft a conclu un accord pour acquérir la division de technologie publicitaire d’AT&T, Xandr, cherchant à renforcer sa propre activité publicitaire alors que l’industrie s’éloigne des technologies de suivi en ligne.

AT&T aurait cherché à céder Xandr depuis le début de l’année, dans le cadre d’un effort plus large visant à réduire ses activités. Le géant des télécommunications étend séparément son activité WarnerMedia dans le cadre d’une fusion avec Discovery.

Xandr aidera Microsoft à développer une plate-forme de technologie publicitaire pour « un monde post-cookie », déclare Mikhail Parakhin, président des expériences Web de Microsoft, dans un article de blog, faisant référence à l’abandon par l’industrie technologique des technologies de suivi qui ciblent les publicités en fonction de l’utilisateur. activité en ligne. Il a déclaré que leur approche « respecte les préférences des consommateurs en matière de confidentialité, comprend les relations des éditeurs avec les consommateurs et aide les annonceurs à atteindre leurs objectifs ».

Microsoft, qui possède le moteur de recherche Bing et le réseau social LinkedIn en plus de Xbox et d’autres propriétés médiatiques, veut se positionner pour concurrencer plus efficacement Google, Facebook et d’autres dans les publicités en ligne. La société de Redmond a déclaré 2,7 milliards de dollars de revenus publicitaires dans les recherches et les actualités au cours du trimestre de septembre, en hausse de 37% par rapport à la même période l’année précédente.

AT&T a lancé Xandr en 2018, combinant ses activités de données et d’analyse avec les technologies issues de son acquisition du marché publicitaire numérique et télévisé AppNexus. Le nom « Xandr » est un hommage au fondateur d’AT&T, Alexander Graham Bell.

Les conditions financières de l’accord de Microsoft pour l’acquisition de Xandr n’ont pas été divulguées dans l’annonce mardi matin, et un porte-parole de Microsoft a refusé de fournir plus de détails. Les sociétés affirment que l’acquisition nécessitera les approbations réglementaires habituelles. Ils n’ont pas fourni de délai pour conclure l’accord.

AT&T a déclaré plus de 2 milliards de dollars de revenus pour Xandr en 2019, mais n’a pas donné de résultats financiers détaillés pour l’unité depuis lors. Axios a rapporté en juillet que Xandr perdait « des dizaines de millions par an et a été grossièrement mal géré par AT&T », citant des sources anonymes. À l’époque, a déclaré Axios, AT&T était en pourparlers pour vendre Xandr au géant indien de la technologie publicitaire InMobi.

AT&T indique dans une note de bas de page de son communiqué de presse que l’acquisition de Microsoft n’inclut pas l’activité de vente de publicités DirecTV.

Il s’agit du dernier effort de Microsoft pour développer son activité publicitaire via une acquisition, remontant à l’acquisition d’aQuantive pour 6,3 milliards de dollars par la société en 2007, qui s’est si mal passée que Microsoft a été contraint de prendre une dépréciation géante.