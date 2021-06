Microsoft acquiert ReFirm Labs dans le cadre du dernier effort visant à identifier les failles de sécurité de l’Internet des objets

Microsoft a étendu son attention à la sécurité des appareils sous la direction du PDG Satya Nadella. (Photo de fichier .)

Microsoft a acquis ReFirm Labs de Fulton, dans le Maryland, la société à l’origine du logiciel open source Binwalk qui identifie les vulnérabilités de sécurité cachées dans le micrologiciel, le logiciel programmé dans la mémoire des appareils pour fournir un contrôle matériel de base.

L’accord, annoncé mercredi matin, est le dernier effort de Microsoft pour améliorer la sécurité des appareils de l’Internet des objets (IoT).

« Les constructeurs d’appareils intègrent généralement des logiciels et des composants tiers dans leur solution, mais ils manquent d’outils et d’expertise pour analyser les composants qu’ils consomment et, par conséquent, peuvent sans le savoir livrer des appareils présentant des vulnérabilités de sécurité », écrit David Weston, directeur de Microsoft. Enterprise and OS Security, dans un article annonçant l’accord.

Il ajoute : « C’est là qu’intervient ReFirm Labs. Microsoft pense que le micrologiciel n’est pas une menace future, mais un impératif à sécuriser maintenant, car de plus en plus d’appareils inondent le marché et étendent la surface d’attaque disponible.

Les conditions financières de l’acquisition n’ont pas été divulguées. Fondé en 2017, ReFirm Labs comptait environ 12 employés l’année dernière, levant un peu moins de 2 millions de dollars de financement au cours de sa durée de vie, selon la base de données de capital-risque et d’investissement Pitchbook.

Il y a un an, Microsoft a acquis CyberX, une startup de cybersécurité de la région de Boston qui aide les entreprises à protéger leurs appareils et réseaux IoT.