Microsoft adapte la technologie de langage naturel GPT-3 d’OpenAI pour écrire automatiquement du code

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, présente la nouvelle intégration GPT-3 dans Power Apps dans un discours liminaire enregistré pour la conférence virtuelle Build de l’entreprise.

Microsoft a dévoilé de nouveaux outils pour générer automatiquement du code informatique et des formules mardi matin, dans une nouvelle adaptation de la technologie de langage naturel GPT-3 plus connue pour reproduire le langage humain.

Cette capacité, qui sera proposée dans le cadre de la Power Platform de Microsoft, est l’un des fruits du partenariat de la société avec OpenAI, la société d’intelligence artificielle basée à San Francisco derrière GPT-3. Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI en 2019.

«Le code s’écrit tout seul», a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella, en annonçant la nouvelle dans un discours liminaire enregistré pour ouvrir la conférence des développeurs Build de la société.

La fonctionnalité s’appelle Power Apps Ideas. Cela fait partie d’une poussée plus large de Microsoft et d’autres entreprises technologiques pour rendre le développement de logiciels plus accessible aux non-développeurs, connu sous le nom de développement à faible code ou sans code.

Microsoft a affiné GPT-3 pour «tirer parti des atouts existants du modèle en matière de saisie en langage naturel pour donner aux fabricants de Power Apps la possibilité de décrire la logique comme ils le feraient à un ami ou à un collègue, et se retrouver avec la bonne formule pour leur application », Déclare Ryan Cunningham de l’équipe Power Apps dans un article décrivant son fonctionnement.