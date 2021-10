Microsoft ajoute 23 000 employés en un an, en croissance de 14 % malgré une pandémie et un marché du travail tendu

Le nombre d’employés de Microsoft dans le monde est passé à près de 190 000 personnes à la fin du trimestre de septembre, soit une augmentation nette de 23 500 personnes dans le monde au cours de l’année écoulée, ou une croissance de 14 % en glissement annuel.

Les nouveaux chiffres, divulgués par la société mardi conjointement avec son rapport sur les résultats trimestriels, représentent la plus forte croissance annuelle de l’emploi dans l’histoire de Microsoft, à l’exception de son acquisition en 2014 de l’activité Devices & Services de Nokia, selon les données historiques compilées par . à partir des rapports publics de Microsoft. durant la dernière décennie.

La croissance au cours de la dernière année est survenue malgré la pandémie mondiale et un marché du travail tendu qui a eu un impact sur l’embauche de nombreuses entreprises.

L’essentiel de la croissance récente de Microsoft s’est fait à l’international. Environ 14 000 des nouveaux employés, ou 60 % des ajouts nets totaux de l’année dernière, ont été ajoutés à l’extérieur des États-Unis. Même avec la croissance internationale, les États-Unis représentent toujours la majorité des emplois de Microsoft : 107 000 personnes, soit 57 % du total mondial. Aux États-Unis, la majeure partie de la croissance de l’entreprise se déroule en dehors de la région de Seattle, où se trouve son siège social de Redmond. Microsoft a ajouté environ 9 500 employés aux États-Unis au cours de l’année dernière, dont environ 1 250 dans la région de Seattle, alias la région de Puget Sound.

Microsoft a plus que doublé de taille au cours de la dernière décennie, passant d’environ 90 000 employés en 2011 à 189 984 au 30 septembre de cette année. Avec cette croissance, la proportion globale d’employés de Microsoft dédiés aux opérations a augmenté et le pourcentage en recherche et développement a diminué.

Dans le monde, au début de cette année, Microsoft a classé 67 000 ou 37 % de ses employés dans des rôles opérationnels ; 60 000 ou 33 % en R&D produit ; 40 000 ou 22 % en ventes et marketing ; et 14 000 ou 8 % dans les fonctions générales et administratives. À titre de comparaison, il y a dix ans, le mix était de 21 000 ou 23 % dans les opérations ; 35 000 ou 39 % en R&D produits ; 25 000 ou 27 % dans les ventes et le marketing, et 9 000 ou 10 % dans les rôles généraux et administratifs.

Les chiffres de l’emploi de Microsoft divulgués publiquement n’incluent pas les personnes qui travaillent sur des projets pour l’entreprise sur une base contractuelle ou par l’intermédiaire de fournisseurs externes, une main-d’œuvre supplémentaire importante qui se compte historiquement par dizaines de milliers.

Les derniers chiffres de croissance d’une année sur l’autre incluent l’acquisition de 7,5 milliards de dollars par Microsoft de ZeniMax Media, la société holding basée dans le Maryland pour l’éditeur de jeux vidéo Bethesda Softworks, achevée en mars de cette année. ZeniMax comptait environ 2 300 employés au moment de l’annonce de l’accord.

Les derniers chiffres n’incluent pas les employés de l’acquisition en attente de Nuance Communications par Microsoft pour 19,7 milliards de dollars. Nuance, basée au Massachusetts, comptait plus de 7 000 employés l’année dernière. Cette acquisition devrait être finalisée d’ici la fin du trimestre de décembre ou au début de l’année civile prochaine, a déclaré la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, aux analystes lors d’une conférence téléphonique après le rapport sur les résultats.

En comparaison, l’acquisition de 7 milliards de dollars par Microsoft de l’activité smartphones de Nokia en 2014 a ajouté environ 25 000 employés, dont beaucoup sur les marchés internationaux, donnant temporairement à Microsoft une plus grande base globale d’employés en dehors des États-Unis, jusqu’à ce que nombre de ces emplois soient supprimés lors d’une restructuration ultérieure.

