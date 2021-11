Microsoft ajoute 76 jeux au programme de rétrocompatibilité Xbox, y compris la série Max Payne, Skate 2 et plus

Microsoft a déclaré il y a deux ans qu’il n’avait pas l’intention d’ajouter d’autres titres originaux Xbox 360 ou Xbox 360 à son catalogue.

Le programme de compatibilité descendante de Microsoft pour Xbox est revenu pour une dernière mise à jour du catalogue lundi après que la société l’a suspendu il y a deux ans. Le géant de la technologie a ajouté 76 nouveaux jeux à la bibliothèque de compatibilité descendante pour célébrer les 20 ans de Xbox. La liste est étonnamment longue et comprend Skate 2, toute la série Max Payne, Star Wars Jedi Knight II et Dead or Alive Ultimate.

« Chez Xbox, nous croyons en la célébration du jeu et la préservation de son héritage… Depuis 2015, le programme de rétrocompatibilité pour Xbox One et Xbox Series X|S a permis aux joueurs du monde entier de découvrir et de rejouer des milliers de jeux couvrant nos 20- année d’histoire », a écrit Peggy Lo, responsable du programme de compatibilité Xbox, dans un article de blog.

« Vous avez demandé que davantage de jeux soient ajoutés au catalogue de compatibilité descendante, des superproductions de premier plan aux classiques cultes. Et nous vous avons entendu.

Chaque jeu Xbox ou Xbox 360 d’origine ajouté par Microsoft prendra en charge Auto HDR sur les consoles Xbox Series X/S. Les jeux originaux ont également reçu une augmentation de résolution. Alors que les propriétaires de Xbox One X et de Xbox Series X ont vu la résolution quadrupler sur les jeux originaux, la Xbox Series S avait une bosse triple. Les résolutions sur les consoles Xbox One et Xbox One S ont doublé.

Onze titres ont également reçu FPS Boost, doublant la fréquence d’images d’origine. FPS Boost est également arrivé pour 26 jeux existants, dont Fallout 3 et Fallout: New Vegas et la franchise Gears of War.

Célébrez les 20 ans de la Xbox avec les titres qui l’ont définie.​​ Jouez maintenant à plus de 70 classiques nouvellement ajoutés sur du matériel Xbox moderne avec rétrocompatibilité : https://t.co/gkEZO8qYs7​ | #Xbox20 pic.twitter.com/t4yOdWW0Bu – Xbox (@Xbox) 15 novembre 2021

Microsoft a déclaré il y a deux ans qu’il n’avait pas l’intention d’ajouter d’autres titres originaux Xbox 360 ou Xbox 360 à son catalogue.

Lo a écrit : « Alors que nous continuons à rester concentrés sur la préservation et l’amélioration de la forme artistique des jeux, nous avons atteint la limite de notre capacité à intégrer de nouveaux jeux du passé au catalogue en raison de contraintes de licence, juridiques et techniques. »

« Ce dernier et dernier ajout de plus de 70 titres au programme de compatibilité descendante n’a été possible que grâce à la passion et aux commentaires de la communauté. »

Elle a également remercié les fans pour la volte-face de l’entreprise sur l’ajout de nouveaux jeux au catalogue. « Les demandes constantes (des fans de Xbox) de titres et d’améliorations spécifiques ont encouragé l’équipe de rétrocompatibilité à s’associer aux créateurs originaux pour préserver des milliers de jeux de plus de quatre générations de Xbox », a écrit Lo.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.