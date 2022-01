Microsoft ajoute des jeux à son navigateur Edge, un autre atout dans sa lutte contre Chrome | La technologie

Le navigateur de Microsoft ne sait que faire pour se démarquer sur un marché totalement dominé par Chrome et Mozilla. La nouvelle idée semble être un onglet dédié exclusivement aux jeux vidéo sur le Web.

Après avoir quitté Microsoft Explorer dans la dernière génération, la société de Bill Gates a décidé de miser sur un nouveau navigateur, plus moderne, plus complet et plus rapide. Par nom, Microsoft Edge.

Après plusieurs années bien en deçà du nombre d’utilisateurs attendus et avec des pratiques malpropres (comme vous pouvez le lire ici), un utilisateur de Reddit affirme avoir vu un nouveau panel de jeux dans la dernière version d’Edge Canary.

Lorsqu’il est activé, ajouter des raccourcis vers les jeux dans la barre d’adresse, ce qui est sûrement ce que tout le monde attendait pour terminer son navigateur.

Le panneau de jeux est accessible via un bouton. Lorsqu’il est activé, Edge ajoute des jeux vidéo dans la barre d’adresse.

Le mauvais côté c’est que Microsoft a rempli sa nouvelle fonctionnalité de jeux de base en HTML5, dont la plupart proviennent de la page MSN Games : solitaire, échecs, sudokus, etc.

Comme ce n’est que dans la version Canary, qui est la version bêta du service, probablement il faudra quelques mois avant qu’il soit disponible dans les versions finales.

Alors que cela a ajouté ce n’est pas une fonctionnalité insurmontable car elle peut être désactivée, Ce qui est clair, c’est que Microsoft est un peu perdu lorsqu’il s’agit de lancer des options qui convainquent vraiment les clients.

Mais, tant que les idées sont de ce type, la logique est que des entreprises comme Google ou Mozilla ne craignent pas pour leur couronne et leur trône. Edge est encore loin d’obtenir une part de marché réelle.