Microsoft ajoute un éditeur de photos à OneDrive pour concurrencer Google Photos | La technologie

OneDrive est mis à jour et ajoute un éditeur de photos pour rivaliser avec Google Photos pour le trône des nuages ​​pour l’enregistrement des photos.

L’espace Google Photos illimité a disparu le 1er juin et l’ère du paiement pour le stockage de photos a commencé. Dans la course pour être le meilleur cloud pour les souvenirs de vacances, de repas de famille et d’événements, Google Photos continue d’être le service le plus utilisé et cela grâce à toutes les fonctions intelligentes dont il dispose.

Microsoft a suivi de près les modifications apportées aux politiques de Google Photos et vient de publier une fonctionnalité pour OneDrive qui pourrait inciter de nombreux utilisateurs à décider d’utiliser ce cloud au lieu de celui de Google. La nouvelle fonctionnalité de OneDrive ajoutée par Redmond est un éditeur de photos.

Cela peut sembler peu, mais c’est en fait un pas vers la transformation de OneDrive en une sorte de Google Photos. La possibilité d’éditer des photos directement depuis le cloud est quelque chose de bien reçu par les utilisateurs, De plus, ceux de Microsoft expliquent qu’il s’agit de l’un des premiers changements qui arriveront tout au long de cette année et des suivantes.

L’éditeur de photos OneDrive propose plusieurs options, des plus simples comme le recadrage ou la rotation d’une photo à la modification plus complexe de l’exposition, de la luminosité et du contraste. Ce n’est pas au niveau des programmes de retouche photo comme Lightroom, mais c’est quand même une implémentation plus que correcte et utile au quotidien.

Il n’est pas disponible sur tous les appareils, car la mise à jour pour iOS n’est pas encore sortie. Pour le moment, il est disponible pour Android et la version Web de OneDrive, c’est-à-dire accéder à ce cloud depuis n’importe quel navigateur. Bien sûr, cet éditeur n’est disponible que dans les comptes personnels, donc les comptes éducatifs ou professionnels devront attendre avec iOS pour recevoir cette fonctionnalité.