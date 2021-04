Microsoft, Amazon, Starbucks et Nordstrom se joignent à la pression des entreprises pour des élections justes

(Photo des élections du comté de King)

Mercredi, quatre géants des entreprises de la région de Seattle ont rejoint des centaines d’entreprises qui se sont opposées à une législation sur les restrictions de vote actuellement proposée dans plusieurs États.

Dans une lettre publiée dans le New York Times intitulée «We Stand For Democracy», des chefs d’entreprise d’Amazon, Microsoft, Starbucks et Nordstrom – entre autres, y compris les géants de la technologie Facebook et Apple – ont déclaré qu’ils s’opposaient à «toute législation discriminatoire» qui restreindrait l’accès des électeurs aux bulletins de vote, aux bureaux de vote et à l’inscription des électeurs.

NOUS SOMMES POUR LA DÉMOCRATIE – Des centaines d’entreprises et des dirigeants signent cette lettre pour s’opposer à «toute législation discriminatoire». L’annonce est apparue dans le NYT et @washingtonpost aujourd’hui. avec @andrewrsorkin https://t.co/TSPtxjkWhR pic.twitter.com/bAtS8SyseB – David Gelles (@dgelles) 14 avril 2021

La déclaration intervient après que les dirigeants républicains aient lancé une campagne nationale pour modifier les lois de vote État par État. L’effort a atteint un point critique en Géorgie, où de nouvelles lois électorales limiteraient les urnes, réduiraient la fenêtre pour demander des bulletins de vote par la poste et obligeraient les responsables électoraux à émettre des bulletins de vote par correspondance au moins 25 jours avant une primaire fédérale, entre autres restrictions. .

Coca-Cola, basé à Atlanta, a immédiatement critiqué les changements, provoquant un retour de bâton du GOP.

En mars, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le président Brad Smith ont tous deux exprimé des inquiétudes concernant les nouvelles limites de vote en Géorgie. Smith a spécifiquement déclaré que le système utilisé dans l’État de Washington répond à des normes électorales équitables.

«De notre point de vue, il n’y a aucune base rationnelle pour que la législature géorgienne autorise des boîtes de dépôt sécurisées mais limite leur utilisation si sévèrement», a écrit Smith dans un article de blog. «Microsoft a son siège social près de Seattle, dans un comté et un État où les boîtes de dépôt sécurisées sont presque aussi pratiques qu’une boîte aux lettres de service postal.»

Les responsables du GOP de Géorgie ont défendu les changements nécessaires pour la sécurité des élections. Les défenseurs des droits de vote en Géorgie et ailleurs ont déclaré que la réécriture soudaine du règlement sur le vote était une législation moderne «Jim Crow» ciblant spécifiquement les modes de vote des minorités et des résidents à faible revenu qui ont tendance à voter plus près des dates des élections.