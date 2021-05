Microsoft, American Airlines et d’autres grandes entreprises américaines remettent en question le projet de loi du Texas sur la réforme du vote ⋆ .

Un groupe de grandes entreprises américaines se sont unies pour exprimer leurs préoccupations concernant une mesure de la législature du Texas qui entend renforcer les lois sur le vote, affirmant qu’une telle réforme ne devrait pas restreindre l’accès des électeurs au scrutin.

Près de 50 entreprises, dont Microsoft, American Airlines et Patagonia, se sont jointes à d’autres groupes pour signer la lettre ouverte, selon le Wall Street Journal.

«Nous sommes ensemble, en tant que coalition non partisane, appelant les dirigeants élus du Texas à soutenir les réformes qui rendent la démocratie plus accessible et à nous opposer à tout changement qui restreindrait l’accès des électeurs éligibles au scrutin», lit-on dans la lettre publiée mardi par le groupe Fair Elections. Texas.

La mesure menée par les républicains vise à sécuriser davantage le vote anticipé et le vote par correspondance et par correspondance.

Les critiques disent que la mesure restreint le vote. Le gouverneur du Texas GOP, Gregg Abbott, dit qu’il augmente la sécurité électorale.

La mesure a été adoptée au Sénat et un vote final de la Chambre est attendu sur le projet de loi d’ici la fin de la semaine.

Parmi les autres entreprises qui ont signé la lettre figurent la société de jeans et de vêtements Levi Strauss, l’industrie de la restauration, Sodexo et le marché de la fourniture artisanale Etsy.

