Microsoft annonce de nouvelles cartes d’extension SSD Xbox Series X/S

Microsoft vient d’annoncer deux nouvelles cartes d’extension de stockage SSD, fabriquées par son partenaire de stockage officiel, Seagate, pour augmenter l’espace sur votre Xbox Series S ou X. Rejoindre la carte 1 To déjà publiée sera une carte de 512 Go pour 139,99 $, et un gros 2 To pour 399,99 $, sortis respectivement en novembre et décembre. Le plus gros disque coûte cent dollars de plus que ce qu’une Xbox Series S vous coûterait en premier lieu.

Le stockage était l’un des aspects les plus étranges des nouvelles consoles de l’année dernière. Tous les trois ont été lancés avec des disques SSD NVMe résolument petits, vraisemblablement dans le but de réduire les coûts. La PS5 a été lancée avec un espace de stockage particulier de 825 Go, dont seulement 667 Go sont disponibles pour stocker vos jeux. La Xbox Series X dispose d’un lecteur de 1 To légèrement plus volumineux, dans lequel 802 Go sont à votre disposition, tandis que la série S arbore un tout petit 512 Go, ne laissant que 364 Go à utiliser. Ce n’est pas beaucoup d’espace lorsque les jeux de console AAA typiques arrivent à environ 80 Go chacun.

Bien sûr, le lecteur le plus cynique pourrait suggérer que cela crée une bonne opportunité de vente incitative, car les joueurs se rendent rapidement compte qu’ils ne peuvent pas garder plus de quelques tirs triple-A sur leurs machines à la fois. Ne pas vouloir supprimer quelque chose d’ancien à chaque fois que vous achetez quelque chose de nouveau signifie que beaucoup de joueurs vont devoir débourser pour un soulagement du stockage à un moment donné.

Les nouvelles cartes annoncées aujourd’hui sont certainement les bienvenues, étant donné l’approche extrêmement fermée de Microsoft sur le marché jusqu’à présent. Alors que Sony a récemment mis à jour la PS5 pour accepter les SSD tiers de génération 4 qui répondent à ses exigences (et les installer n’est pas aussi délicat que vous pourriez le craindre), la bête de Redmond a conçu la Xbox Series X/S pour n’accepter que les disques propriétaires expressément conçus. pour ses consoles. Cela signifie bien sûr qu’il n’y a absolument aucune concurrence sur les prix, donc Microsoft et Seagate peuvent facturer ce qu’ils veulent pour les cartes d’extension sur mesure de la Xbox Series.

Cela nous amène à la situation franchement farfelue, où une mise à niveau d’environ 2 To vers son stockage interne dérisoire de 364 Go coûte 33% de plus que la Xbox Series S en premier lieu. 300 $ pour votre console, 400 $ pour le lecteur. Même l’ajout de la nouvelle option de 512 Go pour 140 $ porte le prix de la série S « moins chère » à seulement 60 dollars de moins que le prix de la Xbox Series X à part entière.

Je note tout cela avec seulement mépris pour moi-même. Je suis basé au Royaume-Uni, où, pour une raison étrange, la série S a toujours été facilement disponible directement auprès de Microsoft, malgré les pénuries mondiales. Je me suis dit très sage d’en attraper un pour 300 $, sans être particulièrement préoccupé par le 4K. Ensuite, j’ai rapidement dépensé 300 $ supplémentaires pour obtenir l’extension de 1 To afin d’avoir de la place pour installer n’importe quoi dessus. Oups.

Il est clair que la concurrence est désespérément nécessaire ici, comme cela se produit enfin sur PS5. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un SSD NVMe Gen 4 de 2 To pour PC pour aussi peu que 240 $, soit près de la moitié du prix des cartes sur mesure de la Xbox. Et ces prix baissent toujours, tandis que ceux de Microsoft resteront probablement fixés à ces chiffres ronds considérables pendant un bon moment à venir.

L’extension officielle de 512 Go de Seagate sera mise en vente à la mi-novembre, tandis que la version 2 To sortira début décembre. Microsoft n’a pas encore donné de dates plus précises que cela.