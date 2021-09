Microsoft annonce la date de déploiement de Windows 11 ; Voici tout ce qu’il faut savoir

La mise à niveau sera d’abord disponible pour les nouveaux appareils éligibles, puis pour d’autres appareils sur le marché

Microsoft publiera Windows 11 en tant que mise à jour stable pour les utilisateurs éligibles à partir du 5 octobre. Le nouveau système d’exploitation de la société américaine sera une mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 éligibles, ou sera préchargé dans un nouveau matériel.

Cependant, alors que le déploiement de la mise à niveau gratuite vers Windows 11 débutera le 5 octobre, elle sera disponible par phases, comme de nombreuses mises à niveau Windows précédentes. La mise à niveau sera d’abord disponible pour les nouveaux appareils éligibles, puis pour d’autres appareils du marché.

Aaron Woodman, directeur général du marketing Windows, a déclaré à The Verge que Microsoft avait appris de son expérience avec Windows 10 et voulait s’assurer que les utilisateurs bénéficient de la meilleure expérience possible.

Woodman a déclaré que tous les appareils éligibles se verraient probablement proposer la mise à niveau gratuite d’ici le milieu de 2022.

Windows Update sur les PC Windows 10 existants informera les utilisateurs lorsque la mise à niveau vers Windows 11 sera disponible. Les utilisateurs peuvent également vérifier leur éligibilité via Windows Update ou l’application dédiée PC Health Check (en préversion actuellement).

Cependant, toutes les fonctionnalités annoncées ne seront pas disponibles lors du lancement de Windows 11 pour le public le 5 octobre. La fonctionnalité des applications Android sera disponible pour les Windows Insiders dans les prochains mois, ce qui suggère qu’il est peu probable que tous les utilisateurs de Windows 11 la fonctionnalité jusqu’en 2022.

La mise à niveau vers Windows 11 nécessitera un système avec un processeur double ou quad-core avec des vitesses d’horloge de 1 GHz ou plus. Il nécessitera une RAM de 4 Go ou plus et au moins 64 Go d’espace de stockage.

Microsoft continuera à prendre en charge les OC Windows 10 jusqu’au 14 octobre 2025. Cependant, on ne sait toujours pas combien de mises à jour majeures Microsoft prévoit de publier pour Windows 10 au cours des quatre prochaines années. La société lancera une mise à jour 21H2 pour Windows 10 plus tard cette année. Cette mise à jour inclut la prise en charge de l’informatique GPU dans le sous-système Windows pour Linux, des améliorations de Windows Hello et la prise en charge de la sécurité Wi-Fi WPA3 H2E.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.