Microsoft annonce le Surface Laptop 4, le prix et les fonctionnalités de l’ordinateur portable de la société

13/04/2021 à 19:40 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Microsoft a construit un écosystème assez solide au sein de sa gamme Surface, des séries d’appareils portables, des convertibles et même des smartphones axés sur la productivité. La société a récemment annoncé le Surface Laptop 4, un ordinateur portable qui loin de proposer un design différent de la ligne qui a emmené la firme avec ce produit, met à jour ses composants internes et propose des fonctionnalités intéressantes.

Son principal atout est la compatibilité avec le 11e génération de processeurs d’Intel et Ryzen 4000 d’AMD. De cette manière, l’entreprise propose plusieurs configurations pour adapter l’appareil à nos préférences. En termes de performances, Microsoft prétend atteindre jusqu’à 70% par rapport à son prédécesseur, le Surface Laptop 3. Aussi, l’autonomie serait augmentée jusqu’à 19h, toujours en fonction de notre utilisation et de la version que nous choisissons. Dans ce cas, nous trouvons des modèles 13,5 et 15 pouces, écran tactile à une résolution de 2 256 x 1 504 et 2 496 x 1 664 respectivement. On trouve également des modèles de jusqu’à 32 Go de RAM et le traitement graphique avec l’Iris Xe d’Intel, plus le SSD M.2.

Le Surface Laptop 4 arrivera dans les magasins aux États-Unis, au Canada et au Japon à partir de 999,99 $. Il commencera à être expédié le 15 avril et atteindra d’autres marchés dans les prochaines semaines.