Microsoft annonce l’événement Surface de septembre, pourrait dévoiler Surface Duo 2

Le 1er septembre, Microsoft a publié un tweet cryptique taquinant son événement matériel d’automne, auquel “vous êtes invité” à assister. En ligne uniquement, l’événement se concentrera sur le nouveau matériel Surface.

Microsoft n’a donné aucune indication sur les produits à attendre lors de l’événement. Cependant, nous savons par de nombreuses fuites que la société développe le Microsoft Surface Duo 2, un téléphone pliable conçu pour affronter le Galaxy Z Fold 3.

Vous êtes invités. En savoir plus sur le #MicrosoftEvent : https://t.co/tpK3TB8Xxb – Microsoft (@Microsoft) 1er septembre 2021

Le Microsoft Surface Duo d’origine nous a totalement déçus lors de nos tests, grâce à son logiciel épouvantable, ses caméras médiocres, un port de charge susceptible de se briser et le manque d’applications prises en charge pour les écrans doubles. De plus, comme la plupart des premiers pliables, il était absurdement cher – au prix de 1 400 $.

Mais nous savons, grâce à des fuites récentes, que le Duo 2 disposera d’une matrice à trois caméras améliorée, d’une prise en charge de la 5G et de certaines améliorations majeures des spécifications. Et Microsoft et Google co-développent des outils de développement d’applications pliables, qui, selon nous, pourraient se traduire par des applications et des logiciels bien améliorés.

Comment ce téléphone se comportera-t-il par rapport aux téléphones pliables Z ? Cela dépendra grandement du montant que Microsoft facture pour cela. Nous nous attendons à ce que Microsoft commercialise la console pliable en tant que console portable pour Game Pass, similaire à la Nintendo DS à double écran. Il a optimisé l’application Game Pass pour le Surface Duo plus tôt cette année, et nous sommes certains que l’application de jeu en nuage fonctionnera encore mieux sur du matériel plus rapide.

Bien que nous soyons très heureux de voir le nouveau téléphone de Microsoft, de nombreux autres appareils Surface devraient également apparaître, selon Windows Central.

Par exemple, l’appareil silhouetté dans le tweet pourrait très bien être le Surface Pro 8, un ordinateur portable/tablette 2-en-1 qui, selon nos collègues de Windows Central, aura des spécifications haut de gamme, notamment un écran massif et amovible. SSD.

Pour les acheteurs plus soucieux de leur budget, nous pourrions voir la Surface Go 3, une tablette Windows 11 abordable qui aurait soit un processeur Intel Pentium GOLD 6500Y ou Intel Core i3-10100Y, et jusqu’à 8 Go de RAM.

Quel appareil Surface êtes-vous le plus impatient de voir lors de l’événement ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

