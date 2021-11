Microsoft annonce Mesh for Teams, Loop pour un meilleur fonctionnement hybride et plus encore à Ignite 2021

La prochaine grande percée (les mots de Microsoft, pas les miens) a été apportée dans Microsoft 365 – la boucle Microsoft !

Microsoft Ignite 2021 : Le géant de la technologie Microsoft a organisé mardi son événement Ignite 2021 et l’événement s’est concentré sur l’avenir du travail dans un environnement hybride. La société basée à Redmond a présenté les nouvelles fonctionnalités qu’elle a ajoutées à l’éventail des solutions qu’elle propose pour faire avancer un monde avec la flexibilité numérique. Le plus important d’entre eux est Mesh pour Microsoft Teams. Mais parallèlement à cela, non seulement les équipes reçoivent davantage de mises à jour de fonctionnalités, mais même Microsoft 365 et Microsoft Office reçoivent de nouvelles fonctionnalités. Financial Express Online vous propose un résumé de tout ce qui a été annoncé à Ignite 2021.

Mesh pour Microsoft Teams est probablement la plus grande mise à jour en termes d’interactivité (ainsi que d’élément amusant) qu’il offre. Dans un article de blog, Redmond a déclaré : « La fonctionnalité combine les capacités de réalité mixte de Microsoft Mesh, qui permet aux personnes se trouvant dans différents emplacements physiques de rejoindre des expériences holographiques collaboratives et partagées, avec les outils de productivité de Microsoft Teams, où les personnes peuvent rejoindre virtuellement. réunions, envoyer des chats, collaborer sur des documents partagés et plus encore.

Expliquons-nous un peu plus. Il peut être décrit comme la version sur le lieu de travail des jeux interactifs simulés. C’est un moyen de tirer le meilleur parti de l’espace virtuel et de simuler des réunions physiques, les organisations ayant également la possibilité de recréer l’environnement de bureau physique dans un espace virtuel, en lui donnant le même aspect, où les avatars des employés se rencontrent pour, par exemple, des discussions liées au travail. .

« Mesh pour Microsoft Teams introduit une nouvelle génération de réunions en deux dimensions (2D) et en trois dimensions (3D). La façon dont vous vous projetez dans un espace immersif compte vraiment. Les avatars personnalisés vous permettent de personnaliser votre avatar et d’utiliser l’IA pour imiter les mouvements et les gestes qui vous permettent d’intégrer votre présence physique dans la conversation, même lorsque votre appareil photo est éteint. Les organisations seront également en mesure de créer des espaces immersifs qui ressemblent à des espaces physiques tels que des salles de conférence, des centres de conception et des salons de réseautage pour améliorer la camaraderie, stimuler la créativité et favoriser les connexions fortuites entre les refroidisseurs d’eau », a déclaré la société.

En dehors de cela, Teams permettra désormais également aux utilisateurs d’attribuer des rôles à d’autres personnes présentes, et ils pourront également voir l’ordre dans lequel les mains ont été levées lors de la réunion afin que tous les utilisateurs puissent être entendus. En fait, Microsoft s’est également associé à des partenaires matériels pour Teams. « Dès la certification, le bureau Yealink Vision AIO24 avec son nouvel écran de 24 pouces peut être utilisé comme appareil autonome pour la collaboration des équipes ou connecté à un PC en tant que deuxième écran », a-t-il déclaré.

Les capacités sont également améliorées pour organiser des événements virtuels via Teams avec l’intégration de la plate-forme de gestion des événements et de l’accueil Cvent avec la solution de vidéoconférence. « Une multitude de nouveaux webinaires et capacités de diffusion faciliteront la configuration et la fourniture d’expériences professionnelles et engageantes aux publics internes et externes. La salle verte virtuelle permettra aux organisateurs et aux présentateurs de socialiser, de surveiller le chat, de mener des questions-réponses, de gérer les paramètres des participants et de partager du contenu avant le début de l’événement. Les organisateurs et les présentateurs pourront gérer ce que les participants voient pour s’assurer que les participants ne verront que le contenu partagé et les participants qui sont affichés à l’écran. Ces deux capacités seront disponibles en avant-première au début de 2022 », a déclaré Redmond dans le billet de blog.

Mais ce n’est pas tout. La prochaine grande percée (les mots de Microsoft, pas les miens) a été apportée dans Microsoft 365 – la boucle Microsoft ! « Microsoft Loop est une nouvelle application qui combine un canevas puissant et flexible avec des composants portables qui se déplacent librement et restent synchronisés entre les applications, permettant aux équipes de penser, planifier et créer ensemble. Microsoft Loop a trois éléments : les composants Loop, les pages Loop et les espaces de travail Loop », a déclaré la société.

Les composants de boucle sont de petites unités de productivité qui permettent aux utilisateurs de collaborer ainsi que de terminer leur travail dans le chat, la réunion, les documents ou les e-mails eux-mêmes. Les utilisateurs peuvent soit créer des composants de boucle, soit utiliser ceux que Microsoft propose, comme la table de vote pour faciliter le brainstorming et la prise de décision et Status Tracker pour suivre la progression d’une tâche.

« Les pages en boucle sont des canevas flexibles dans lesquels vous pouvez organiser vos composants et extraire des éléments utiles tels que des liens, des fichiers ou des données de manière à répondre aux besoins spécifiques de votre projet », a déclaré Microsoft.

« Les espaces de travail en boucle sont des espaces partagés qui vous permettent, à vous et à votre équipe, de voir et de regrouper tout ce qui est important pour votre projet. Et les espaces de travail vous permettent de suivre facilement ce sur quoi tout le monde travaille, de réagir aux idées des autres et de suivre les progrès vers des objectifs communs », a-t-il ajouté.

Les composants Loop seraient déployés dans Teams, Outlook et OneNote en avant-première dans les prochains mois, a indiqué la société.

Il a également annoncé Clipchamp – son nouvel outil pour créer de meilleures vidéos pour les utilisateurs de tous niveaux. Microsoft apporte désormais également un studio d’enregistrement à Powerpoint pour améliorer les présentations.

Microsoft apporte également des capacités d’IA aux utilisateurs dans ses solutions. « La promesse de l’IA a toujours été d’augmenter les capacités humaines d’une manière qui semble magique. Cela devient réalité avec Context IQ. Context IQ transforme les informations en action, en exploitant la puissance de Microsoft Graph pour glaner des informations sur votre travail tout au long de la journée, puis en prédisant, en cherchant et en suggérant les informations dont vous avez besoin, juste au moment où vous en avez besoin, au moment de l’action. Par exemple, Context IQ fait passer Microsoft Editor au niveau supérieur, en vous aidant par exemple à suggérer un fichier ou un document pertinent, à rechercher des horaires disponibles avec des collaborateurs, à suggérer des collègues à baliser dans des e-mails ou à suggérer des composants de boucle associés pour l’opportunité de vente Microsoft Dynamics 365. records », a déclaré Microsoft.

Cependant, ce n’est pas tout. Microsoft a annoncé le service Azure OpenAI à Ignite 2021, « qui permet d’accéder à l’API d’OpenAI via la plate-forme Azure et sera initialement disponible sur invitation uniquement. Le nouveau service cognitif Azure donnera aux clients l’accès aux puissants modèles GPT-3 d’OpenAI, ainsi qu’à la sécurité, la fiabilité, la conformité, la confidentialité des données et d’autres fonctionnalités de niveau entreprise intégrées à Microsoft Azure ».

