Microsoft annonce officiellement Windows 11

TL;DR

Aujourd’hui, Microsoft a officiellement annoncé Windows 11, la première mise à niveau majeure de Windows depuis 2015. En plus d’un nouveau look esthétique, le nouveau Windows apporte une multitude d’astuces de productivité et la possibilité d’installer des applications Android. Vous pourrez passer de Windows 10 à cette nouvelle version à l’automne de cette année.

Pendant le livestream (qui a été en proie à des problèmes techniques puisque Microsoft n’a pas utilisé YouTube), la société a discuté des changements majeurs apportés au système d’exploitation. La plupart des points forts se concentrent sur l’esthétique du système d’exploitation, avec des mises à jour majeures de l’apparence. Tout a maintenant des coins arrondis et les arrière-plans en verre de l’ère Windows 7 sont de retour. Le bouton Démarrer se déplace vers le centre de l’écran et il existe d’autres façons de personnaliser le système d’exploitation à votre guise.

Il y a aussi quelques nouvelles fonctionnalités importantes avec le nouveau Windows.

Windows 11 : nouvelles fonctionnalités

En dehors de l’apparence de Windows 11, il existe également de nouvelles astuces de productivité. L’une des mises à jour les plus intéressantes s’appelle Snap Layouts. Cela vous permet de choisir comment vos programmes « s’accrochent » à différentes zones de l’écran. Par exemple, vous pouvez avoir une application sur la gauche, puis deux applications sur la droite ou trois applications avec une séparation égale sur l’écran. De plus, Windows se souviendra de ce choix de mise en page, vous permettant de tout reprendre rapidement plus tard.

Voir également: Votre prochain PC Windows pourrait être dans le cloud

Un autre grand changement de productivité est l’amélioration des fonctionnalités de mémoire pour les bureaux virtuels. Vous pouvez avoir autant de VD que vous le souhaitez et les personnaliser à votre guise, y compris le fond d’écran. Windows se souviendra alors de tous ces réglages pour chaque bureau que vous créez, vous permettant de créer des VD spécifiques pour différentes parties de votre vie. Par exemple, vous pourriez avoir un bureau pour le travail, pour l’école et pour les jeux, et chacun pourrait avoir différents thèmes, fonds d’écran et options de mise en page.

Enfin, et le plus excitant, Windows 11 apportera également des applications Android au Microsoft Store. Fait intéressant, il le fera via l’Amazon App Store, pas le Google Play Store. Quoi qu’il en soit, cela vous permettra de rechercher et d’installer des applications Android directement dans Windows, comme vous le feriez pour une application Windows. Vous pouvez même manipuler ces applications comme vous le feriez avec une application Windows, avec des capacités de capture, de réduction/d’agrandissement, etc.

Windows 11 arrivera en tant que mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de Windows 10 à un moment donné à l’automne. Restez à l’écoute pour une date plus précise.