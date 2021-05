Microsoft annonce que la Green Software Foundation fera la promotion de codes qui consomment moins d’énergie sur les ordinateurs | La technologie

L’industrie du logiciel peut aussi contribuer à réduire l’empreinte carbone de nos appareils, le code vert est né.

Les principales sociétés de services cloud cherchent à réduire l’empreinte carbone de leurs datacenters géants en allégeant leurs codes, entre autres mesures. Ces mesures à grande échelle peuvent être appliquées à des appareils plus petits tels que nos mobiles et nos ordinateurs.

Les langages de programmation et les codes utilisés pour chaque application ou programme influencent directement la quantité d’énergie que les appareils consomment et, par conséquent, sont responsables d’une consommation peu respectueuse de l’environnement. Dans cette recherche d’un code plus écologique et efficace, La Fondation du logiciel vert.

Microsoft, avec Accenture, ThoughtWorks, la Fondation Linux et GitHub ont promu ce projet qui poursuivra la création de codes plus légers et respectera les réductions de carbone convenues dans el Accord de Paris sur le climat avec lequel les États-Unis s’est réengagé. Cela a été annoncé lors de la conférence des développeurs Microsoft Build 2021.

Guido van Rossum, créateur de Python qui fait maintenant partie de Microsoft, a donné ce langage de programmation en exemple. A expliqué que Python demande beaucoup de puissance CPU et GPU si vous souhaitez traiter des données scientifiques. Ce langage ne peut pas être exécuté sur les appareils mobiles, par exemple, en raison de son exigence sur la batterie et la mémoire de la machine.

L’objectif est de créer une communauté d’ambassadeurs pour le développement de codes verts et d’aider le secteur des TIC à réduisez vos émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 45 % d’ici 2030. Cela comprend les opérateurs de réseaux mobiles, les FAI, les centres de données et tous les ordinateurs portables installés pendant la pandémie.

Cependant, la propreté des codes et l’amélioration des langages de programmation aussi serait une amélioration directe pour les consommateurs qui verra une amélioration des performances des appareils, une consommation moindre de la batterie de leurs produits, en plus d’un traitement plus respectueux de l’environnement.

“La Fondation est un espace neutre géré par la Linux Foundation et conçu pour permettre la collaboration”, expliquent-ils sur le site officiel. Pour le moment, Goldman Sachs et organisations à but non lucratif, y compris Leaders for Climate Action et Watt Time ont rejoint ce projet. “Nous envisageons un avenir où les logiciels sans carbone sont standard, où le développement, la mise en œuvre et l’utilisation de logiciels contribuent à la solution climatique mondiale sans que tous les développeurs aient à être des experts”, a déclaré Erica Brescia, directrice des opérations de GitHub dans un communiqué.