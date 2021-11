Microsoft annonce qu’il mettra fin aux mises à jour OneDrive vers Windows 7 et 8 en mars

Microsoft affirme que les utilisateurs de OneDrive sous Windows, 7, 8 ou 8.1 ne pourront pas synchroniser leur contenu avec le cloud à partir du 1er mars 2022, selon un article de blog sur son forum Tech Community. OneDrive ne recevra également plus de mises à jour s’il s’exécute sur un système sur lequel Windows 10 ou Windows 11 n’est pas installé.

Les fichiers seront toujours accessibles depuis l’application OneDrive, quelle que soit la version de Windows que vous utilisez, ils ne seront tout simplement plus téléchargés automatiquement dans le cloud. Pour éviter tout problème avec OneDrive, Microsoft recommande de passer à une version plus récente de Windows avant mars de l’année prochaine. En ce qui concerne les systèmes qui ne peuvent pas exécuter Windows 10 ou Windows 11, Microsoft indique que les utilisateurs peuvent toujours sauvegarder leurs fichiers en les téléchargeant sur l’application Web OneDrive.

En plus de l’arrêt des mises à jour et de la possibilité de synchroniser, OneDrive sur Windows 7, 8 et 8.1 perdra la prise en charge le 1er janvier. Selon Microsoft, la raison du changement est « de concentrer les ressources sur les nouvelles technologies et les nouveaux systèmes d’exploitation, et de fournir aux utilisateurs l’expérience la plus à jour et la plus sécurisée ».

Le cycle de vie de Windows 8 a pris fin en 2016, avec l’arrêt de la prise en charge par Microsoft de Windows 8.1 en 2018 et de Windows 7 en 2020. Maintenant que Microsoft prévoit de mettre fin à la prise en charge de Windows 10 en 2025, il est peut-être temps de commencer à préparer un Windows 11. améliorer.