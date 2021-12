Microsoft annonce Teams Essentials pour les PME : fonctionnalités phares, tarifs en Inde et tout ce qu’il faut savoir

Alors que Teams est naturellement intégré à Outlook Calendar, il disposera bientôt également d’une nouvelle intégration de Google Calendar.

Microsoft a lancé jeudi Teams Essentials, un niveau exclusif de sa solution de visioconférence et de productivité Teams pour les petites et moyennes entreprises ou les PME. Teams Essentials a été spécialement conçu pour les petites entreprises, et il s’agit de la toute première offre autonome de solution de visioconférence, a déclaré Microsoft.

La solution offrira une solution professionnelle et abordable aux petites entreprises afin qu’elles puissent collaborer, se connecter et être productives tout en essayant de naviguer dans l’environnement de travail hybride rendu nécessaire par la pandémie.

Principales fonctionnalités de Microsoft Teams Essentials, prix en Inde

Microsoft a tarifé Teams Essentials à Rs 100 par personne et par mois en Inde. Selon Jared Spataro, la solution a été conçue pour répondre aux besoins uniques des petites entreprises.

Selon le géant de la technologie, la solution offrira des réunions de groupe illimitées d’une durée maximale de 30 heures, auxquelles pourront assister 300 personnes à la fois. En dehors de cela, chaque utilisateur obtiendrait également 10 Go de stockage cloud avec Teams Essentials.

En dehors de cela, les fonctionnalités existantes et nouvelles disponibles dans la version gratuite de Teams seraient également disponibles dans Teams Essentials, a déclaré le géant de la technologie. Parmi ceux-ci, il y a la possibilité d’envoyer des invitations à des réunions simplement à l’aide d’une adresse e-mail, éliminant ainsi le besoin pour les autres de s’inscrire, de se connecter ou même d’installer des équipes pour assister aux réunions.

Alors que Teams est naturellement intégré à Outlook Calendar, il disposera bientôt également d’une nouvelle intégration de Google Calendar. Un hall de réunion, des arrière-plans virtuels, le mode Ensemble, des réactions en direct ainsi que des sous-titres en direct seraient également proposés, ainsi que des discussions toujours disponibles dans Microsoft Teams.

Un nouveau modèle de discussion de groupe pour les petites entreprises serait également bientôt disponible dans les versions de bureau et Web de la solution, et en utilisant cela, les PME pourraient démarrer un projet de groupe avec n’importe qui, tout en affectant des tâches à des coéquipiers, ainsi qu’en créant des sondages pour retour d’information. Les petites entreprises peuvent acheter la solution directement sur le site Web Teams mis en place par Microsoft.

