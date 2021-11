Microsoft annonce Windows 11 SE et Surface Laptop SE bon marché, pour concurrencer Chromebook | La technologie

Pour l’instant, le nouvel ordinateur portable et le nouveau système d’exploitation ne seront disponibles que pour les écoles.

Microsoft a une épine dans le pied : il ne peut pas entrer dans les écoles au niveau qu’il voudrait. Les Chromebooks gagnent la partie, mais voici la contre-attaque : le Surface Laptop SE bon marché et le nouveau système d’exploitation Windows 11 SE, conçu pour concurrencer ChromeOS.

Si Microsoft n’a pas pu rivaliser avec les Chromebooks jusqu’à présent, c’est parce qu’il a mal agi. Leurs ordinateurs portables étaient trop chers, et Windows 10S C’était un Windows uniquement avec les applications du Windows Store, où beaucoup que les élèves utilisent manquaient.

Windows 11 SE, divulgué il y a quelques jours, est une proposition différente, plus proche de ChromeOS. Il est optimisé pour utiliser des applications cloud comme Office, Teams ou Edge, et enregistre automatiquement toutes les données sur OneDrive.

Mais contrairement à Chrome OS, Microsoft autorisera le travail en mode hors ligne avec stockage local, et utiliser des applications rivales comme Zoom, Chrome ou Google Drive, car vous savez que de nombreux instituts les intègrent dans leurs programmes d’études.

Windows 11 SE introduit quelques changements destinés à augmenter la productivité en classe.

Les applications fonctionnent en plein écran lorsqu’il est ouvert, et les vues multi-fenêtres ont été limitées pour éviter les distractions. Aussi les widgets ont disparu.

Et contrairement à Windows 10 S, vous pouvez installer des applications à partir de n’importe quelle source.

Ce nouveau système d’exploitation axé sur les écoles sera installé dans un nouvel ordinateur portable pas cher, Quoi cela ne coûtera que 249 $.

Microsoft lance un modèle de base, le Surface Laptop SE, mais des marques comme Acer, Asus, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JK-IP, Lenovo et Positivo lanceront le leur.

C’est un simple ordinateur portable avec un boîtier en plastique, Écran 11,6 pouces et résolution 1 366 x 768 pixels.

Aura un processeur Intel Celeron N4020 ou N4120 avec 4 Go et 8 Go de RAM et 64 Go ou 128 Go de stockage eMMC.

L’ordinateur portable dispose également une caméra frontale de 1 Mpx (720P) pour les appels vidéo et les cours en ligne, un seul port USB-A, un port USB-C et une prise casque 3,5 mm.

Assez pour les tâches éducatives, et rien d’autre. Étant un ordinateur portable à faible consommation, la batterie durera 16 heures.

Comme on dit, ces ordinateurs portables Windows 11 SE bon marché sera vendu pour un prix qui sera d’environ 250 ou 300 euros, mais seules les écoles peuvent les acheter. Et pour l’instant, uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et au Japon.

Ils seront disponibles au début de l’année prochaine.