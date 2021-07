Microsoft annonce Windows 365 : tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la plate-forme Cloud PC

in

Redmond a annoncé que Windows 365 serait disponible à partir du 2 août

Windows 365 : Microsoft a annoncé sa plateforme Cloud PC Windows 365, qui permettrait aux utilisateurs d’accéder au système d’exploitation depuis n’importe quel appareil. Dans une annonce faite mercredi, la société a déclaré qu’avec Windows 365, les utilisateurs pourraient accéder au système d’exploitation Windows à part entière à partir d’un ordinateur de bureau, d’un ordinateur portable ou même d’un appareil mobile. Il s’agit de la dernière offre de Microsoft pour un monde où la culture du travail virtuel à distance s’accélère en raison de la pandémie. Voici ce que nous savons sur Windows 365 jusqu’à présent.

Disponibilité de Windows 365

Redmond a déclaré que Windows 365 serait disponible à partir du 2 août et qu’il serait généralement accessible aux organisations de toutes tailles, et pourrait être utilisé sur n’importe quel appareil, qu’il soit Mac, iPad, Linux ou Android. Deux configurations de cloud PC y seraient disponibles – Windows 365 Entreprise et Windows 365 Entreprise, mais les détails sur les prix de ces configurations n’ont pas encore été annoncés par le géant de la technologie.

Microsoft Windows 365 : fonctionnalités

Dans un article annonçant Windows 365, Redmond a écrit : « Windows 365 met le système d’exploitation phare de Microsoft dans le cloud.

Expliquant comment cela fonctionnerait, il a déclaré: «Les utilisateurs sélectionnent Windows 10 ou Windows 11, une fois qu’il sera généralement disponible plus tard cette année civile, ainsi qu’une configuration de puissance de traitement, de stockage et de mémoire adaptée à leurs besoins. Ils accèdent ensuite à leur Cloud PC via une application native ou un navigateur Web sur n’importe quel appareil, de n’importe où avec une connexion Internet.

Ce qui signifie qu’une connexion Internet est à peu près tout ce dont les utilisateurs ont besoin pour pouvoir accéder au système d’exploitation de Microsoft en déplacement.

Le plus gros argument utilisé par Microsoft est qu’avec cela, la sécurité du Windows traditionnel serait fournie aux utilisateurs et ils seraient en mesure d’accéder au même aspect et à la même convivialité du système d’exploitation à partir de n’importe quel appareil qu’ils préfèrent.

Cela semble être une extension d’Office 365, à l’aide de laquelle les applications Microsoft Office telles que Word, PowerPoint, Excel, etc. sont accessibles via le Web. Avec cela, cependant, l’intégralité de Windows serait accessible sur d’autres appareils. L’avantage de l’intégralité de Windows sur le cloud est que le basculement entre les appareils n’entraînerait aucune différence de performances.

Mais Microsoft proposait déjà Azure Virtual Desktop qui permet aux entreprises clientes d’accéder à Windows via le cloud. Alors pourquoi Windows 365 est-il nécessaire ? Windows 365 vise à fournir une virtualisation sans avoir besoin d’un support informatique dédié, comme cela est nécessaire pour Azure Virtual Desktop.

Windows 365 prendrait en charge les applications commerciales telles que Microsoft 365, Power Platform et Dynamic 365, ainsi que d’autres, et serait également compatible avec Microsoft Endpoint Manager. Le tableau de bord Endpoint Analytics sera également fourni avec Windows 365 pour des informations analytiques. L’authentification multifacteur est également fournie avec le service de vérification des tentatives de connexion et d’accès.

