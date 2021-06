Microsoft annoncera la prochaine génération de Windows le 24 juin : tout ce que vous devez savoir

La fonctionnalité Xbox Auto HDR et les améliorations de la prise en charge audio Bluetooth feront également partie de la dernière mise à jour déployée par la société. (Image représentative)

Lors d’un événement qui sera organisé plus tard ce mois-ci, Microsoft prévoit de présenter sa « prochaine génération de Windows ». L’événement Windows qui aura lieu le 24 juin verra la présence à la fois du PDG de Microsoft Satya Nadella et du chef de produit Panos Panay. Plus tôt, Nadella avait taquiné la prochaine génération de Windows et l’introduction complète avec tous les changements importants devrait avoir lieu dans les prochains jours. Un certain nombre d’améliorations visuelles sont attendues de la part de l’entreprise.

L’invitation à l’événement envoyée par Microsoft taquine également un éventuel nouveau logo. En dehors de cela, la société est susceptible d’apporter également quelques modifications à l’interface utilisateur et cela devrait être fait sous le nom de code “Sun Valley”. Le mois dernier, la société a confirmé que Windows 10X, initialement conçu pour les appareils à double écran, ne serait plus fourni par la société. Cependant, les éléments visuels de Windows 10X doivent désormais être déployés avec la version principale de Windows 10.

La société a commencé le développement de certains de ses travaux visuels ainsi que de nouvelles icônes système ainsi que certaines améliorations de l’explorateur de fichiers et la fin des icônes de l’ère Windows 95. Certaines bases de base de Windows seront également approuvées, et cela viendra avec des correctifs pour un problème de réorganisation des applications sur plusieurs moniteurs. La fonctionnalité Xbox Auto HDR et les améliorations de la prise en charge audio Bluetooth feront également partie de la dernière mise à jour déployée par la société.

Rejoignez-nous le 24 juin à 11 h HE pour le #MicrosoftEvent pour voir la suite. https://t.co/kSQYIDZSyi pic.twitter.com/Emb5GPHOf0 – Windows (@Windows) 2 juin 2021

Selon Nadella, la société est prête à offrir une meilleure économie, en particulier à ses développeurs et créateurs au sein de Windows lui-même. Pendant ce temps, la société a également travaillé sur un nouveau magasin d’applications pour Windows. Très probablement, l’App Store qui aura toutes les applications ainsi que les plateformes de paiement concurrentes.

