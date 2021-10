Microsoft annule le changement controversé de .NET après le tollé de la communauté open source

Microsoft revient sur sa décision de supprimer une fonctionnalité clé de sa prochaine version .NET 6, après un tollé général de la communauté open source. Microsoft a mis en colère la communauté open source .NET plus tôt cette semaine en supprimant un élément clé de Hot Reload dans la prochaine version de .NET 6, une fonctionnalité qui permet aux développeurs de modifier le code source pendant qu’une application est en cours d’exécution et de voir immédiatement les résultats.

C’est une fonctionnalité que beaucoup attendaient avec impatience d’utiliser dans Visual Studio Code et sur plusieurs plates-formes, jusqu’à ce que Microsoft prenne la décision controversée de dernière minute de la verrouiller à Visual Studio 2022, un produit payant limité à Windows. Des sources de Microsoft, s’exprimant sous couvert d’anonymat, ont déclaré à The Verge que le changement de dernière minute avait été apporté par Julia Liuson, responsable de la division des développeurs de Microsoft, et qu’il s’agissait d’une décision axée sur les affaires.

Microsoft admet avoir fait une erreur

Microsoft a maintenant inversé le changement à la suite d’un contrecoup et de la colère au sein de l’entreprise de la part de nombreux employés de Microsoft. « Nous avons fait une erreur en exécutant notre décision et nous avons mis plus de temps que prévu à répondre à la communauté », explique Scott Hunter, directeur de la gestion des programmes pour .NET. Microsoft a maintenant approuvé la pull request de la communauté pour réactiver cette fonctionnalité et elle sera disponible dans la version finale du SDK .NET 6.

Nous avons demandé à Microsoft de commenter le fait qu’un cadre ait ordonné le changement, mais la société n’a pas voulu discuter de la décision controversée. « Nous avons pris des mesures pour résoudre le problème rencontré par certains membres de notre communauté OSS », a déclaré un porte-parole de Microsoft dans une déclaration à The Verge. « La capacité de rechargement à chaud sera dans la version de disponibilité générale du SDK .NET 6 disponible le 8 novembre. »

Le billet de blog de Microsoft n’aborde cependant pas cette décision controversée. Au lieu de cela, cela suggère que c’était simplement une erreur de supprimer le code au lieu de simplement le désactiver, et non une décision commerciale. « Dans nos efforts pour définir la portée, nous avons fini par supprimer le code source par inadvertance au lieu de simplement ne pas appeler ce chemin de code », explique Hunter.

Hot Reload permet aux développeurs de voir instantanément les modifications du code pendant l’exécution des applications.

Bien que le renversement soit le bienvenu pour la communauté .NET, l’explication et les circonstances entourant cet incident ne seront pas faciles pour ceux qui apprécient la transparence autour de telles décisions.

« Comme c’est le cas pour de nombreuses entreprises, nous apprenons à trouver un équilibre entre les besoins de la communauté OSS et le fait d’être un sponsor d’entreprise pour .NET », déclare Hunter. « Parfois, nous ne comprenons pas les choses correctement. Lorsque nous ne le faisons pas, le mieux que nous puissions faire est d’apprendre de nos erreurs et d’aller de l’avant.

Cet épisode mouvementé est survenu après des semaines de troubles au sein de la communauté .NET au sujet de l’implication de Microsoft dans la fondation .NET. La fondation a été créée en 2014 lorsque Microsoft a rendu .NET open source, et c’est censé être une organisation indépendante qui existe pour améliorer le développement de logiciels open source et la collaboration pour .NET. Un membre démissionnaire du conseil d’administration a récemment remis en question le rôle de la Fondation .NET, demandant si elle est « ici pour imposer la volonté de Microsoft sur l’open source .NET, ou êtes-vous ici pour aider à favoriser et à promouvoir une communauté saine ?

Une récente controverse a également conduit à la démission récente de la directrice exécutive de la Fondation .NET, Claire Novotny, et à d’autres personnes remettant en question l’indépendance de la Fondation .NET compte tenu des privilèges spéciaux de Microsoft. Microsoft a certainement endommagé une partie du travail open source sur lequel il s’est construit pendant 10 ans avec ce revirement, et la société a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer les relations avec la communauté .NET et les problèmes liés à son influence sur le .NET. Fondation NET.