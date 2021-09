Microsoft annule le retour au pouvoir le 4 octobre lors du dernier retour en arrière de la variante COVID-19 Delta

in

Centre d’information exécutif de Microsoft à Redmond. (Photo de fichier . / Todd Bishop)

Microsoft dit qu’il ne considère plus début octobre comme un calendrier réaliste pour l’ouverture complète de ses bureaux aux États-Unis, et qu’il ne prédit pas de nouvelle date à ce stade.

C’est le dernier signe de l’impact de la propagation de la variante COVID-19 Delta. La société avait précédemment repoussé la réouverture de septembre au 4 octobre au plus tôt.

«Compte tenu de l’incertitude de COVID-19, nous avons décidé de ne pas tenter de prévoir une nouvelle date pour une réouverture complète de nos chantiers américains en faveur de l’ouverture de chantiers américains dès que nous pourrons le faire en toute sécurité sur la base des directives de santé publique “, a déclaré Jared Spataro, vice-président de Microsoft pour le travail moderne, dans un article de blog jeudi matin.

Une fois que l’entreprise aura un nouveau délai, a ajouté Spataro, elle annoncera une période de transition de 30 jours « qui laisse le temps aux employés de se préparer tout en nous permettant de continuer à être agiles et flexibles lorsque nous examinons les données et faisons des choix pour protéger les employés. santé, sécurité et bien-être.

Cette approche ouverte avec la promesse d’un avertissement préalable est similaire à la stratégie utilisée par Redfin et d’autres sociétés.

Des entreprises comme Amazon et Expedia ont repoussé leurs retours au bureau jusqu’en janvier 2022.

L’annonce intervient alors que Microsoft publie de nouvelles recherches sur l’impact du travail à distance sur sa main-d’œuvre et annonce de nouvelles technologies conçues pour aider d’autres entreprises à améliorer la collaboration et la communication pour les travailleurs à distance et les lieux de travail hybrides.