Microsoft anticipe son métavers avec le Xbox 20th Anniversary Museum, où une salle vous est dédiée | Jeux

Ces jours ont été le 20e anniversaire du lancement de la première console Xbox, et Microsoft continue avec les célébrations.

Faceb… désolé, Meta, il a bouleversé le monde de la tech il y a quelques semaines en annonçant son métaverse.

Microsoft réagi immédiatement, se rappelant qu’ils Ils recréent leur métavers depuis quelques années maintenant avec les lunettes HoloLens, et a annoncé des avatars 3D, des scénarios de réalité virtuelle et d’autres contenus méta-polyvalents pour les équipes et d’autres applications.

Aujourd’hui, Microsoft nous offre un aperçu d’un futur métaverse possible, avec ses Musée du 20e anniversaire de la Xbox. Ongle expérience virtuelle dans le navigateur avec une salle qui vous est réservée : vos consoles, vos jeux, et vos réalisations.

C’est un musée virtuel dans le navigateur où vous contrôlez un avatar qui est contrôlé avec les touches W, A, S, D et la souris.

Il y a 132 expositions différentes où, à travers des vidéos, vous pouvez revoir toute l’histoire des quatre générations de consoles Xbox.

Anecdotes, présentations, fonctionnalités, jeux emblématiques, etc. sont inclus.

Il y a même des salles dédiées à les grands fiascos de la plateforme, comme le maudit Anneau rouge de la mort subi par des millions d’utilisateurs de Xbox 360, ou la tentative d’achat de Nintendo.

Un aperçu de ça métaverse à développer est, par exemple, la possibilité de s’intégrer au musée, si vous avez un compte Xbox.

En vous connectant avec votre compte Xbox sur le site Web du Musée Xbox, vous pourrez visiter une salle personnalisée avec les consoles et les jeux les plus remarquables que vous avez possédés, ainsi que vos réalisations.

Une expérience intéressante et originale, éclipsée car Microsoft a oublié une plateforme qui sera importante dans ce futur métaverse : réalité virtuelle.

Bien qu’il s’efforce de l’ignorer, Microsoft possède sa propre plateforme de réalité virtuelle, Réalité mixte Windows, avec des lunettes actives comme HP Reverb G2, qui sont également à prix cassé sur Amazon, à seulement 399 euros.

La Xbox Series S est la console numérique de Microsoft, une Xbox qui partage le catalogue et de nombreuses fonctionnalités de la Xbox Series X, mais moins puissante et axée sur des services comme le Game Pass.

nous aurions aimé visitez ce musée Xbox en réalité virtuelle, grandeur nature. Mais pour l’instant, nous devrons nous contenter d’un métaverse décaféiné dans le navigateur Internet.

Si vous aimez les jeux vidéo, je vous recommande l’excellent rapport de mon collègue Alejandro Alcolea, avec l’histoire de la Xbox originale, et ce que cela signifie 20 ans plus tard.

Vous pouvez visiter le Musée du 20e anniversaire de la Xbox ici.