Microsoft apporte le Surface Laptop 4 en Inde dans le mois suivant son lancement mondial

Surface Laptop 4 commence à Rs 1,02,999.

Dans un geste sans précédent, Microsoft a annoncé mardi la disponibilité générale du Surface Laptop 4 de nouvelle génération en Inde. En ce qui concerne Surface et l’Inde, c’est une grande nouvelle depuis que Microsoft a lancé le Surface Laptop 3 dans le pays l’année dernière, près de 7 mois après ses débuts mondiaux. Le Surface Laptop 4 a été lancé dans le monde entier en avril, il s’agit peut-être du plus rapide de tous les produits Surface en Inde.

Comme prévu, le Surface Laptop 4 sera disponible dans les SKU commerciaux / éducatifs et grand public, le premier commençant à Rs 1,05,499 et le second à Rs 1,02,999. La grande nouvelle mise à jour avec le Surface Laptop de quatrième génération est le choix varié de configurations. Vous pouvez obtenir un Surface Laptop 4 avec les derniers processeurs Intel de 11e génération ou vous pouvez opter pour une version avec les processeurs de la série Ryzen 4000 d’AMD. Le Surface Laptop 4 basé sur AMD est plus abordable car Microsoft n’utilise pas ses derniers processeurs de la série 5000.

Prix ​​et disponibilité du Surface Laptop 4 en Inde

Microsoft propose le Surface Laptop 4 dans jusqu’à 14 SKU dans le cadre de son niveau commercial. Le modèle de base 13,5 pouces avec AMD Ryzen 5 4680U, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD coûtera Rs 1,05,499. Le modèle d’entrée de gamme 13,5 pouces avec Intel Core i5-1135G7, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD coûtera quant à lui 1,15,499 Rs. Le Surface Laptop 4 de 15 pouces avec AMD Ryzen 7 4980U, 8 Go de RAM et 256 Go de SSD coûtera Rs 1,34,999 tandis que son équivalent Intel avec Intel Core i7-1185G7 coûtera Rs 1,43,499. Le Surface Laptop culmine à Rs 1,77,499 pour une version avec écran 15 pouces, Intel Core i7-1185G7, 16 Go de RAM et 512 Go de SSD.

Pour les consommateurs, Microsoft proposera le Surface Laptop 4 dans trois configurations à commencer par AMD Ryzen 5 4680U, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et un écran de 13,5 pouces pour Rs 1 02 999. Les autres options disponibles incluent AMD Ryzen 7 4980U, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD et écran de 15 pouces pour Rs 1,34,999 et Intel Core i5-1135G7, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et écran de 13,5 pouces pour Rs 1,51,999.

Prix ​​du Surface Laptop 4 en Inde

Les SKU commerciaux seront disponibles auprès de revendeurs commerciaux et de magasins de détail, tandis que les modèles grand public pourront être achetés via Amazon Inde.

Matériel et fonctionnalités du Surface Laptop 4

Comme mentionné précédemment, la grande nouvelle mise à jour ici est le choix des processeurs. À la suite de cette mise à niveau matérielle, Microsoft promet des performances jusqu’à 70% plus rapides que le Surface Laptop 3.

La durée de vie de la batterie fait également l’objet d’une mise à niveau dans les nouveaux modèles. Le Surface Laptop 4 de 13,5 pouces alimenté par Intel est évalué pendant 17 heures, tandis que le modèle 15 pouces peut durer jusqu’à 16,5 heures avec une seule charge. Le modèle 13,5 pouces alimenté par AMD est conçu pour offrir jusqu’à 19 heures d’autonomie, tandis que la version 15 pouces peut durer jusqu’à 17,5 heures, selon Microsoft.

Outre toutes les performances générales et les gains de batterie, le Surface Laptop 4 est également conçu pour certains jeux occasionnels avec la version Intel contenant des graphiques Iris Xe et la version AMD avec des graphiques Radeon.

Le reste des spécifications et du design restent les mêmes et sont cohérents avec la philosophie de Surface, c’est-à-dire qu’il est premium par rapport au T. Malheureusement, la sélection du port est également reportée et bien qu’il soit agréable que Microsoft reste fidèle à l’USB-A et prise casque (plus SSD M.2 NVMe amovible), c’est dommage qu’il n’y ait toujours pas de support Thunderbolt dans un ordinateur portable de sa catégorie en 2021.

Microsoft proposera le Surface Laptop 4 dans les couleurs platine et noir.

Lire aussi | Examen de la Microsoft Xbox Series S: Potentiellement génial

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.