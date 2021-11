Microsoft apporte Surface Go 3 2-en-1 en Inde, revendique des performances 60% plus rapides que son prédécesseur

Il sera mis en vente à partir de décembre via des revendeurs agréés.

Microsoft a lancé mercredi l’ordinateur portable convertible basé sur Windows 11 Surface Go 3 en Inde. Le Surface Go 3 est essentiellement le Surface Go 2 avec de nouveaux processeurs Intel qui le rendent, selon les termes de Microsoft, jusqu’à 60 % plus rapide.

Le reste du matériel provient de la dernière génération, y compris la conception et les dimensions, la sélection des ports, les caméras et les haut-parleurs. Le prix est globalement conforme à celui du Surface Go 2, c’est-à-dire que le Surface Go 3 est l’un des produits les plus abordables de la gamme Surface.

Comme prévu, Microsoft proposera le Surface Go 3 dans des références grand public et commerciales. Le SKU grand public sera disponible dans une configuration unique – Intel Pentium Gold 6500Y de 10e génération, 8 Go de RAM et 128 Go de SSD – à ce stade. Le prix de ce modèle est de Rs 57 999 et il sera mis en vente à partir du 23 novembre via Amazon India.

Les acheteurs commerciaux ou commerciaux auront plus d’options. Le Surface Go 3 « pour les entreprises » commencera à Rs 42 999 pour une version avec Intel Pentium Gold 6500Y de 10e génération, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC. Il sera également livré avec Intel Core i3-10100Y de 10e génération, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC pour Rs 47 999 et Intel Core i3-10100Y de 10e génération, 4 Go de RAM et 128 Go de SSD pour 62 999. Il sera mis en vente à partir de décembre via les revendeurs agréés.

En parlant de spécifications, le Surface Go 3 a un écran de 10,5 pouces – la résolution est de 1080p et le rapport hauteur/largeur est de 3:2. Microsoft vante la durée de vie de la batterie «toute la journée» sur celui-ci. Les ports de connectivité incluent USB-C, le port Surface Connect, le lecteur de carte MicroSDXC et la prise casque 3,5 mm. Le 2-en-1 sera compatible avec les accessoires Surface Pen et Type Cover de Microsoft vendus séparément. L’ensemble est complété par deux caméras 1080p, des haut-parleurs stéréo 2W et deux micros de studio à champ lointain.

