Microsoft apporte Windows à un navigateur Web, et cela fonctionnera sur iPad et Mac

Aujourd’hui, Microsoft a dévoilé un nouveau service appelé Windows 365, qui permet aux utilisateurs d’exécuter une version complète de Windows dans un navigateur Web sur n’importe quel appareil. Dans un premier temps, le nouveau service n’est disponible que pour les entreprises, mais compte tenu de l’accent mis par Microsoft sur les plates-formes cloud, il est fort probable qu’il devienne disponible pour les consommateurs à un moment donné dans le futur. Microsoft propose Windows 365 pour les entreprises de toutes tailles, que vous soyez un salon individuel ou une organisation géante. La meilleure partie? Vous pouvez exécuter Windows 365 sur un iPad en plus d’un Mac.

Tout comme le service Xbox de streaming de Microsoft crée une Xbox virtuelle dans le cloud, Windows 365 crée un PC cloud virtuel. Les PC cloud que vous configurez avec Windows 365 peuvent être entièrement personnalisés, tout comme un PC physique. Vous pouvez également choisir la quantité de RAM et de stockage dans un PC virtuel. Selon le site Web de Microsoft, vous pouvez configurer un PC cloud avec jusqu’à 512 Go et 16 Go de RAM.

Windows 365 peut diffuser une « expérience de démarrage instantané » avec des applications Windows complètes sur n’importe quel appareil. Votre PC basé sur le cloud enregistre son état afin que vous puissiez basculer entre les appareils et les plates-formes de manière transparente. C’est la première fois que l’iPad sera capable d’exécuter un système d’exploitation de bureau complet avec un fenêtrage et des applications traditionnels, bien que cela ne soit possible que via un navigateur Web.

Microsoft affirme avoir pris des mesures pour sécuriser les PC cloud avec l’architecture Zero Trust. La connexion à un PC virtuel via Windows 365 nécessitera une authentification multifacteur. Tout est crypté, des données stockées à votre trafic réseau.

L’entreprise a construit Windows 365 sur sa plate-forme Azure Virtual Desktop afin que les administrateurs d’entreprise puissent suivre tous les PC cloud de leur organisation.

Espérons que Microsoft apportera Windows 365 aux consommateurs le plus tôt possible. J’aimerais pouvoir utiliser un environnement de bureau traditionnel sur mon iPad Pro, et je suis sûr qu’il y a beaucoup d’autres personnes qui le feraient aussi. Les utilisateurs de Mac bénéficieraient également d’un PC cloud grand public, car il ne leur faudrait pas installer Windows via Boot Camp ou Parallels.

Microsoft lancera Windows 365 le 2 août 2021 pour les entreprises de toutes tailles. Windows 365 prendra en charge Windows 10 au lancement et, plus tard, pourra être mis à niveau vers Windows 11. Windows 365 fonctionnera dans les navigateurs Web modernes sur Mac, iPad, appareils Android et appareils Linux.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :