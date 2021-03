Microsoft apportera son excellente fonctionnalité Xbox Auto HDR aux jeux sur PC

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft a annoncé qu’il apportera la fonctionnalité HDR automatique de la Xbox à Windows 10. Plus de 1 000 titres bénéficieront d’un support HDR ajouté rétroactivement, élargissant ainsi considérablement la portée de la fonctionnalité au sein de l’écosystème PC.

C’est une excellente annonce pour les jeux sur PC. Ne pas mettre un point trop fin là-dessus, mais la situation actuelle du HDR sur PC est nul. Historiquement, les joueurs sur PC sont fiers des capacités de rendu supérieures et des fonctionnalités de pointe disponibles pour la plate-forme. Heck, des démos comme Half-Life 2: Lost Coast étaient disponibles pour PC il y a plus de dix ans. Alors pourquoi tous les problèmes maintenant?

Le HDR tel qu’implémenté par Lost Coast a utilisé des algorithmes logiciels pour créer l’illusion d’une plage dynamique élevée sur des écrans à plage dynamique standard (SDR). La situation est aujourd’hui assez différente. Les téléviseurs et moniteurs actuels qui offrent une prise en charge HDR le font aujourd’hui en offrant une plage de luminosité plus large et une luminosité de crête plus élevée que les panneaux conventionnels. Il existe aujourd’hui un véritable niveau de support matériel qui n’existait pas il y a 15 ans, mais il est presque entièrement axé sur le côté console de l’industrie. Les fabricants de moniteurs n’ont pas décidé d’ajouter le HDR en tant que fonctionnalité comme l’ont fait les fabricants de téléviseurs, et de nombreux jeux qui prennent en charge le HDR sur console ne l’offrent pas en option sur PC.

Auto HDR pour PC prend les jeux DX11 et DX12 et les convertit pour un affichage HDR à la volée, sans aucune modification requise. Les futures versions de Windows auront une option à bascule pour activer et désactiver la fonctionnalité.

Ce n’est pas aussi bon qu’une implémentation HDR native, et Microsoft ne promet pas autrement. L’image ci-dessus montre une comparaison entre la luminance d’un écran standard, comment AutoHDR l’ajuste et enfin à quoi pourrait ressembler une implémentation HDR native. AutoHDR joue les choses de manière conservatrice, ce qui est préférable au risque d’un jeu ressemblant à un gâchis éclaté.

Le HDR automatique sur la Xbox Series X fonctionne à merveille. Je n’ai jamais trouvé de raison de le désactiver. Il améliore subtilement l’apparence des jeux plus anciens sans causer de problèmes de luminosité. Actuellement, la fonctionnalité n’est disponible que pour Windows Insiders, mais tout ce qui sera déployé pour les premiers testeurs sera intégré tôt ou tard dans le système d’exploitation principal.

L’introduction d’AutoHDR sur PC devrait aider à résoudre le problème typique de la poule / de l’œuf qui gêne le déploiement de nouvelles fonctionnalités matérielles. Le HDR automatique n’offre peut-être pas la même expérience qu’une implémentation native, mais il offrira aux propriétaires de moniteurs HDR une suite de contenus dont ils pourront réellement profiter. Cela devrait aider à accélérer l’adoption du HDR dans son ensemble et, espérons-le, donner à davantage de développeurs de jeux une raison d’implémenter le support natif. Vous pouvez trouver des instructions pour rejoindre le programme Windows Insider et activer la fonctionnalité ici. Gardez à l’esprit que les versions de Windows Insider ne sont pas censées être installées sur votre PC quotidien.

