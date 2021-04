Microsoft arrête de prendre en charge cette version de Windows 10 qui deviendra vulnérable si vous ne la mettez pas à jour | La technologie

Microsoft vous rappelle que cette version importante de Windows 10 mettra fin au support dans moins de 30 jours et que vous devez mettre à jour dès maintenant pour éviter d’être exposé à des cyber-attaquants.

Il est essentiel que nous maintenions toujours notre système d’exploitation Windows 10 à jour avec la dernière version, bien que tout le monde ne puisse pas le mettre à jour en même temps. Et c’est qu’en fonction des compatibilités, ceux de Redmond lancent différentes mises à jour sur certains ordinateurs avant d’autres mais, l’idée est qu’ils finissent tous par se mettre à jour, ce qui permet un écosystème Windows beaucoup plus sécurisé.

Mais toutes ces versions de Windows 10 ont une date d’expiration, et en mai prochain l’une des versions les plus populaires, en particulier la Windows 10 1909, ou novembre 2019, atteint la fin du support et des mises à jour de sécurité. Cela signifie que si vous avez cette version, et dans un délai d’un mois, vous n’avez pas mis à jour, votre ordinateur sera complètement vulnérable aux attaques des cybercriminels.

Microsoft rappelle aux utilisateurs de Windows 10 version 1909 que la prise en charge de cette version particulière Il se terminera le 11 mai. Cela signifie que Redmond cessera de fournir un support technique, mais aussi des mises à jour de bogues et de sécurité pour toutes ces vulnérabilités qui commenceront à recevoir ces machines de manière massive puisque les cybercriminels sont très conscients de ces dates d’expiration de version.

Si vous ne souhaitez pas mettre à jour et que vous disposez de cette version, vous pouvez continuer à utiliser votre ordinateur sans aucun problème, mais vous serez exposé à des attaques de cybercriminels, mettant en péril l’intégrité de votre appareil ainsi que vos données personnelles.

Ce n’est pas la seule version, car le 11 mai, le support prendra également fin dans de nombreuses autres versions, en particulier les suivantes:

Windows 10, version 1803 (Entreprise, Éducation, IoT Entreprise) Windows 10, version 1809 (Entreprise, Éducation, IoT Entreprise)

Windows 10, version 1909 (Famille, Professionnel, Professionnel, Professionnel pour les stations de travail)

Windows Server, version 1909 (centre de données, standard)

Il y a une exception, car les éditions Education et Entreprise de Windows 10 1909 prendront fin le 11 mai, mais 2022.

À l’heure actuelle, il reste moins de 30 jours pour la fin du support de toutes ces versions, en particulier Windows 10 1909.

Nous vous recommandons d’accéder aux options de Windows 10, puis à «Mise à jour et sécurité», et de rechercher les dernières mises à jour. Vous devriez voir la disponibilité de la dernière version que vous pouvez télécharger et installer.