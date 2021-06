Microsoft atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella. (Photo . / Nat Levy)

Microsoft a franchi une nouvelle étape mardi alors que la capitalisation boursière de l’entreprise a atteint pour la première fois 2 000 milliards de dollars.

Le géant de la technologie basé à Redmond, dans l’État de Washington, ne suit qu’Apple parmi les entreprises les plus précieuses au monde. Apple est devenue la première entreprise américaine cotée en bourse à atteindre la barre des 2 000 milliards de dollars en août. Un autre géant de la région de Seattle, Amazon, évalué mardi à 1,77 billion de dollars, se rapproche également du club des 2 billions de dollars.

L’action Microsoft était en hausse de 1,1% mardi et est en hausse de plus de 20% cette année.

La société continue de voir une demande croissante pour ses services cloud alors que la pandémie a accéléré l’adoption de la technologie. Il a dépassé les attentes trimestrielles avec 41,7 milliards de dollars de revenus pour le trimestre de mars, en hausse de 19% en glissement annuel – sa plus forte croissance de revenus depuis 2018 – et des bénéfices de 15,5 milliards de dollars, en hausse de 44%.

Un rapport de Wedbush le mois dernier prévoyait une croissance supplémentaire pour Microsoft, la dynamique du cloud d’Azure “encore à ses débuts” et la société “solidement positionnée pour gagner plus de parts de marché par rapport à AWS dans cette course aux armements dans le cloud”.

« Avec des effectifs qui devraient se concentrer fortement à distance, nous pensons que le passage au cloud commence tout juste à franchir sa prochaine étape de croissance à l’échelle mondiale », a écrit l’analyste de Wedbush Dan Ives. « Nous pensons que cela profite de manière disproportionnée au pilier du cloud de Redmond, car Nadella & Co. est si bien positionnée dans son cœur d’entreprise pour déployer davantage son Azure/Office 365 en tant qu’épine dorsale et artère du cloud.

L’action Microsoft a augmenté de 20% au cours des 12 derniers mois. (Capture d’écran Google Finance)

Microsoft continue également d’investir massivement dans son activité de jeux ; ajouter de nouvelles fonctionnalités à son logiciel de collaboration Teams ; et reste actif dans le domaine des fusions et acquisitions avec son acquisition de 19,7 milliards de dollars de Nuance Communications et son intérêt pour Discord et Pinterest.

Cette semaine, l’attention se tourne vers le système d’exploitation Windows de l’entreprise. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le directeur des produits, Panos Panay, devraient s’exprimer jeudi lors d’un événement où Microsoft promet de « dévoiler la prochaine génération de Windows ». Axios a rapporté mardi qu’une actualisation du système d’exploitation de bureau “ne peut pas arriver assez tôt”, car Windows a perdu des parts de marché au profit de MacOS et Chrome OS au cours de la dernière décennie.

Microsoft a également été en mesure d’éviter le même examen réglementaire auquel sont confrontés d’autres géants de la technologie, notamment Amazon, Apple, Google et Facebook.