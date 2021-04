Microsoft augmente la mise contre Valve en offrant plus d’argent aux développeurs de jeux PC

(Image Microsoft)

Dans le but de concurrencer Steam, Microsoft prévoit d’augmenter l’argent qu’il paie aux développeurs qui publient leurs jeux sur le Microsoft Store.

À partir du 1er août, le Microsoft Store offrira à ces développeurs 88% des revenus nets des ventes de leurs jeux, contre 70%.

«Avoir une part de revenus claire et sans conditions signifie que les développeurs peuvent proposer plus de jeux à plus de joueurs et obtenir un plus grand succès commercial en le faisant», a écrit Microsoft CVP Sarah Bond sur LinkedIn.

Cela peut être facilement interprété comme un tir à travers la proue de Steam de Valve Software, la principale vitrine numérique pour les jeux PC. Les développeurs qui vendent des jeux sur Steam reçoivent 70% de leurs revenus de ventes inférieurs à 10 millions de dollars, dont 30% vont à Steam.

Cette répartition des revenus 70/30 était autrefois la norme de l’industrie, mais plusieurs concurrents de Steam, tels que Humble, Discord et Epic Games Store, l’ont utilisé comme point d’attaque en offrant aux développeurs un accord plus favorable.

Une fois ses conditions ajustées, le modèle 88/12 du Microsoft Store proposera aux développeurs un accord comparable à Epic. Cela laisse GOG.com et Steam comme les seules vitrines numériques majeures qui utilisent encore la division 70/30, et en théorie, fera du Microsoft Store une option plus attrayante pour les développeurs tiers et les indépendants.

Seuls 3% des 3000 professionnels de l’industrie du jeu interrogés dans une nouvelle enquête de la Game Developers Conference étaient satisfaits du modèle 70/30 pour les ventes de jeux numériques, ce qui est nettement en baisse par rapport à 27% lors de l’enquête de l’année dernière.

(En plus de cela, le développeur indépendant Wolfire Games a déposé mardi un recours collectif contre Steam, accusant Valve de pratiques anticoncurrentielles et exigeant un procès devant jury. Cela a été une semaine difficile pour Valve.)

D’autres annonces de Microsoft aujourd’hui, via un grand message sur Xbox Wire, incluent son accent continu sur, comme il le dit, «la création de communautés autour de jeux, pas d’appareils». Halo Infinite prendra en charge le crossplay complet entre ses versions PC et Xbox au lancement, qui est toujours prévu pour un moment indéterminé plus tard cette année. Si vous êtes sur PC et que votre ami est sur Xbox, vous pourrez toujours jouer avec ou contre l’autre dans Infinite.

Il est également prévu de présenter une progression croisée. Si vous passez d’une plateforme à l’autre sur Infinite, vous pourrez reprendre là où vous vous étiez arrêté, apportant à la fois votre place dans la campagne d’histoire et votre personnalisation multijoueur avec vous.

Le public de Halo est apparemment toujours là, malgré les retards bien médiatisés d’Infinite. Microsoft a lancé la compilation de la série The Master Chief Collection sur la version PC du Xbox Game Pass à la fin de 2019, qui a attiré un public de plus de 10 millions de joueurs, dont beaucoup étaient nouveaux sur Halo.

Le même accent de la communauté a motivé les récentes versions de Microsoft sur Steam, y compris Sea of ​​Thieves et Microsoft Flight Simulator, avec Age of Empires IV prévu pour une sortie sur Steam plus tard cette année.

Microsoft a poursuivi une stratégie étrange et contre-intuitive avec sa division de jeu dans cette génération de matériel. Au lieu de mettre l’accent sur les exclusivités système, qui a été la tactique acceptée au cours des 20 dernières années de guerres de consoles, Microsoft a plutôt mis l’accent sur le fait de rendre plus facile et moins coûteux de jouer à des jeux sur sa plate-forme. Jusqu’à présent, cela semble porter ses fruits.