Microsoft augmente le prix des plans commerciaux ‘Microsoft 365’ l’année prochaine

À compter de l’année prochaine, les prix de tous les plans commerciaux de Microsoft 365 seront augmentés afin de compenser la “valeur accrue” que la suite d’outils de Microsoft a apportée aux clients au cours des dix dernières années, a annoncé Microsoft.



Dans un article de blog à la fin de la semaine dernière, la société a déclaré que les nouveaux changements étaient la première fois qu’elle augmentait considérablement le prix d’Office 365 depuis son lancement il y a dix ans. Microsoft note certaines des façons dont Microsoft 365 a pris de l’importance au cours de la dernière année, notamment l’ajout de 24 applications différentes à sa suite d’outils.

Depuis son lancement il y a dix ans, Office 365 est passé à plus de 300 millions de postes payants commerciaux. En cours de route, nous avons continuellement réinvesti pour répondre aux besoins changeants de nos clients. Il y a quatre ans, nous avons introduit Microsoft 365 pour réunir le meilleur d’Office, de Windows et de la mobilité et de la sécurité d’entreprise (EMS). La même année, nous avons ajouté Microsoft Teams en tant que seule solution intégrée où vous pouvez vous rencontrer, discuter, appeler, collaborer et automatiser les processus métier, directement dans le flux de travail.

En fait, depuis l’introduction de Microsoft 365, nous avons ajouté 24 applications aux suites—Microsoft Teams, Power Apps, Power BI, Power Automate, Stream, Planner, Visio, OneDrive, Yammer et Whiteboard—et avons publié plus de 1 400 nouvelles fonctionnalités et capacités dans trois domaines clés.