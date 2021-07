Microsoft aurait acquis la startup de cybersécurité RiskIQ pour plus de 500 millions de dollars

Bloomberg a annoncé dimanche que Microsoft allait acquérir RiskIQ pour plus de 500 millions de dollars en espèces. Fondée en 2009, RiskIQ vend des logiciels de « gestion de la surface d’attaque » et aide les entreprises à protéger leurs expositions Web, sociales et mobiles. La startup, qui a levé 15 millions de dollars de série D en juin 2020, est l’une des nombreuses à attirer l’attention des investisseurs et des acquéreurs dans un contexte de cyberattaques accrues. Microsoft compte plus de 3 500 employés travaillant sur la sécurité et a acquis le mois dernier une autre startup de sécurité, ReFirm Labs. Nous avons contacté Microsoft pour obtenir des commentaires sur l’accord RiskIQ signalé.